Brno, Bzenec – Mladík, který zbil na náměstí ve Bzenci na Hodonínsku hudebníka, dostal ve čtvrtek u Krajského soudu v Brně sedmiletý trest vězení. David Trnka byl souzený za těžké ublížení na zdraví, které spáchal opakovaně. Z podobného činu se zpovídal také u Okresního soudu v Hodoníně.

V červnu 2016 Trnka napadl jednoho bavícího se mladíka a srazil ho na zem. Bil ho pěstmi, pak ho začal kopat do hlavy. „Šli jsme veselí ze sklepa, on Honzu napadl. Jeho kamarád říkal, že nás Trnka může zbít všechny, že je to blázen,“ vypověděl už dřív u soudu známý poškozeného. Zbitý mladík se z těžkého zranění léčil přes měsíc.

Hudebníka se při potyčce zastala i kamarádka. „Prosila jsem, ať toho nechá. Trnka řekl, ať uhnu, jinak mě zabije a pak mě udeřil hlavou do čela. Spadla jsem na zem, vyrazil mi zub,“ vypověděla.



Poškozený, kterého Trnka zbil, i přes rozsáhlá zranění u soudu nepožadoval odškodné. „Měl jsem sedm zlomenin v obličeji. Naprasklou lebku a prasklou horní čelist. Nemohl jsem jíst. Od Trnky ale nic nechci, myslím že má jiné starosti,“ vypověděl už v přípravném řízení.