Zachytila je speciální bezobslužná kamera, která zmíněný úsek monitoruje. A je schopná rozpoznat poznávací značku vozidla.

V této lokalitě, kde funguje také základní umělecká škola, je od loňského července. První data vyhodnotili Boskovičtí po roce provozu. Na pokutách vybrali přes 700 tisíc korun. „Umístněním speciální techniky policie reagovala na časté stížnosti rodičů a vedení školy. Ohledně nedodržování zákazu vjezdu vozidel, který na této silnici platí,“ uvedl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Město na zpracování dat z kamery najalo na částečný úvazek pracovnici. Další opatření není podle zástupců města zatím na pořadu dne. I když se debatuje například o zprůjezdnění silnice v určitých časech nebo o takzvaném parkovišti Kiss and Ride. „Silnice nejde uzavřít. Třeba nějakými kužely. Školy potřebují obslužnost kvůli zásobování a dalším věcem. Povolení vjezdu v určitý čas by z mého pohledu udělalo velký zmatek. Zároveň nechápu, proč někteří rodiče musí nutně vozit děti až přímo ke školní šatně. Měly by být více samostatné. To, že dopravní značka řidiče nezastaví, je problém. Řešíme to pokutami. Víc v tuto chvíli udělat nemůžeme,“ řekl šéf boskovických strážníků David Krátký.

Kromě rodičů, kteří vozili děti do škol, porušovali zákaz vjezdu například také kurýři zásilkových společností při zkracování cesty. Silnici se zákazem vjezdu využívá základní škola například při hodinách tělocviku nebo v družině. „Řidiči tu zákaz vjezdu porušují. Zatím se naštěstí nikomu nic nestalo. Nevím, co by pomohlo. Pokuty dostávají a stejně se tu jezdí dál. Asi na to mají peníze,“ dodal ředitel Základní školy Boskovice Vladimír Ochmanský.