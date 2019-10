Krátce před polednem kontrolovali strážníci autobusové nádraží v Hodoníně. Zamířili za mužem, který kouřil na zastávce. I když nesmí. „Za přestupek jsme mu dali pokutu sto korun. Za předchozí období jsme řešili šest případů kouření na místech, kde to zákon zakazuje,“ upozornil ředitel Městské policie v Hodoníně Jindřich Vašíček.

V okresních městech jižní Moravy nejde ani zdaleka o výjimku. To dokládá nedávný víkend ve Znojmě. „Od pátku do neděle jsme tehdy mimo jiné řešili osm přestupků za znečištění veřejného prostranství. Pokuty jsme dali od dvou do pěti set korun. Také jsme narazili na osm přestupků za zákaz kouření na místech, kde je to zákonem zakázané,“ sdělila preventistka Městské policie ve Znojmě Eva Smutná. Tehdy dokonce přistihli patnáctiletého mladíka, který podal tabákový výrobek mladým, kteří ještě neměli osmnáct let.

Problémy s kouřením v okolí autobusových zastávek mají také ve Vyškově. „Případů nepřibývá, ale ani neubývá,“ poznamenal mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Protikuřácký zákon

- Od kdy je účinný: od konce května 2017.

- Kde je například zakázané kouřit: na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v dopravním prostředku veřejné dopravy, ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, ve škole a školském zařízení.

Nejinak je tomu v Blansku. „Neevidujeme stížnosti obyčejných lidí, kteří by cítili, že je cigaretový kouř obtěžuje,“ sdělil ředitel blanenských strážníků Martin Lepka.

S tím nesouhlasí Radek Čermák ze Slavkova u Brna na Vyškovsku, který si cigaretu nezapálil už pět let. „Kouření obtěžuje mnoho cestujících. Ten smrad mi dost vadí. Je v pořádku to trestat, pokud je to zakázané,“ vyjádřil se Čermák.

Jiní lidé oslovení redaktory Deníku Rovnost jsou naopak přesvědčení, že se mají řešit spíše jiné věci. „Určitě jsou závažnější problémy, než je zrovna kouření,“ dodala Jana Švarcová z Hodonína.

Břeclavská strážnice Lenka Rigó poukázala na to, že prohřešky kuřákům řeší jednou nebo dvakrát za měsíc. A to hlavně na nádraží a autobusových zastávkách. Většinou jde o lidi, kteří nejsou místní. „Tyto lokality jsou hlídané kamerami. Břeclavané to tady znají a jsou slušní,“ upozornila Rigó.

V Hodoníně se strážníci snaží varovat kuřáky i tak, že v městském zpravodaji zveřejňují případy, kdy za kouření rozdali pokuty. „Zajímavé je to, že se tento přestupek neopakuje u téhož člověka. Většinou jde o lidi, které takto upozorňujeme poprvé,“ podělil se o zkušenosti ředitel hodonínské městské policie Vašíček.

Situace se zlepšila i po zavedení protikuřáckého zákona. „Zvláště chválihodné je, jak se s ním vypořádali hospodští. Za dva roky jsme kouření přímo v restauraci řešili jen jednou,“ zdůraznil ředitel.

PETR TUREK, JAKUB DOSTÁL