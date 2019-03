Tragédie se stala 8. června. Muž byl v práci, jeho tehdy sedmačtyřicetiletá přítelkyně se šla podívat do města po akváriu, které chtěl. „Měla jsem volno, tak jsem se těšila, až přijede domů a budeme mít pěkný večer,“ popsala Jiřina Bednářová.

Muž přišel kolem čtvrtvé odpoledne. Už od pohledu ale Bednářová poznala, že z hezkého večera nic nebude. „Byl zase opilý, pohádali jsme se hned ve dveřích,“ vyprávěla žena.



V bytě s nimi žili i její dva synové z předchozího manželství. Doma nebyli, to muž ale nevěděl. „Furt nadával na kluky, že sedí doma. Že by měli chodit po hospodách a za ženskýma, jako to dělal on v jejich věku,“ řekla Bednářová.

Podle ní se její chlapci snažili a brali ohled na to, že žije s přítelem, kvůli kterému odešla od jejich otce. „Mladšímu ze synů neřekl jinak než blbečku nebo debílku. Jednou mu i přiložil nůž na krk. Na oba řval, bil je a vyhazoval z bytu. Jednou museli spát ve sklepě," řekla Bednářová. Kvůli napadení staršího syna před dvěma lety byl muž i u soudu, kde dostal podmínku.

Žena se partnerovi snažila vysvětlit, že takhle s nimi jednat nemůže. „Nedal si říct, hádali jsme se. Sbalil se na pivo do nedaleké hospody. Volala jsem mu, aby si to rozmyslel a přišel domů. Do té hospody chodí policisté,“ řekla. Muž měl totiž kvůli dřívějším problémům zákaz pití alkoholu. „Tři dny před tím jsme byli spolu u soudu, kde jsem se za něj zaručila, že nebude pít alkohol a nastoupí na léčbu. Tam něco nasliboval, vzápětí ale dělal pravý opak a ještě se tomu smál,“ vysvětlila důvod vzteku.

Mezitím přišel mladší syn domů z procházky se psem. „Dala jsem mu vyprané prádlo, aby ho odnesl mému otci. Ten už na praní nestačí, tak mu pomáhám. Starší syn odešel už o několik hodin dříve,“ vysvětlila žena.

Nepokoje pokračovaly. „Když se asi za hodinu přítel vrátil z hospody, znovu jsme se hádali, vyčítala jsem mu pití. Měla jsem hlad, tak jsem si chtěla rozkrojit rohlík,“ řekla.



Na pečivo si vzala vroubkovaný nůž. „Že jsem vzala zrovna ten, jsem si jistá. Vždy ho používáme na pečivo, ostatní jsou totiž tupé,“ řekla. Podle ní však muž stále pokračoval v nadávání na její syny, především na mladšího. „Seděl na gauči, já stála před ním. Ani jsem si neuvědomila, že v ruce držím ten nůž. Najednou mě chytil za rozkrok. Hrozně to zabolelo,“ popsala žena.

Nůž pak skončil v levé části hrudníku partnera. Žena si na situaci podle svých slov přesně nepamatuje. „Nejsem si jistá, jestli se do něj nůž zabodl, když jsem na něj kvůli bolesti padala, nebo jestli se na něj napíchl, když se pokusil vstát. Hrozně jsem se lekla, rychle jsem nůž vytáhla a utekla jsem do koupelny. Potřebovala jsem si zapálit,“ vyprávěla.

Muž v té chvíli stále žil. „Měl v krvi 1,44 promile alkoholu. Ten člověk si ani nemusel uvědomovat, že je něco špatně. Doba smrti je individuální, ale hodina to klidně být mohla,“ vysvětlil soudní lékař Miroslav Hirt.

Podle ženiny výpovědi před smrtí přišel za ní do koupelny. „Říkal, ať se nestarám, že to nic není. Už ani krev mu netekla. Chtěla jsem mu zavolat pomoc, ale řekl, ať nehysterčím a jdu si lehnout do dětského pokoje. Nevím, asi jsem měla strach, tak jsem šla,“ popsala. Muž se začal oblékat, že znovu půjde na pivo.

Žena si ani nepamatuje, jestli usnula, nebo ne. „Slyšela jsem, jak s někým telefonuje. Říkal, aby přijeli. Nevěděla jsem, komu volá. Když se opil, občas z legrace volával 158, tak jsem na něj zakřičela, komu zase volá. A pak bylo ticho,“ vyprávěla.

Žena šla muže zkontrolovat. Ležel nehybně na zemi. „Vůbec jsem nevěděla, co dělat. Nikde nebyla ani krev, ale přítel nekomunikoval. Začala jsem ho propleskávat. Mezitím přijela policie. Zavolala jsem na ně, že je otevřeno, a oni začali s oživováním,“ řekla. Poté přijela záchranná služba. Ženu policisté poslali k sousedce. Muž zraněním nakonec podlehl.

Kvůli pití alkoholu měl partner Bednářové i jiné problémy. S rostoucími promilemi se zvyšovala jeho agresivita nejen k manželce a jejím dětem, ale i k sousedům. „Zůstávala jsem s ním, protože jsem věděla, že potřebuje pomoct. Nechtěla jsem, aby ho zavřeli. Měla jsem ho ráda,“ popsala Bednářová důvod, proč od muže neodešla. ¨

Žena popsala i hrůzný zážitek z dřívějších let. „Měli jsme asi rok a půl starou fenku. Když jsem nebyla doma, podřízl jí krk za to, že se vyčůrala v kuchyni. Poznala jsem, že na večeři nachystal staženého psa naloženého v zelenině a česneku,“ řekla.

Během středečního jednání upozornil předseda senátu Aleš Novotný na několik nejasností. Dřívější výpovědi sousedky i synů se občas lišily od toho, co řekla Bednářová. Stále se také stoprocentně neobjasnilo, zda byl muž zavražděn tím vroubkovaným nožem, jak tvrdila. Nůž, kterým měla čin spáchat, má totiž asi jedenáct centimetrů dlouhé ostří a celkem asi dvaadvacet centimetrů. Hloubka rány v mužově hrudi je také dvaadvacet centimetrů. Podle obžalované ale nůž z rány čouhal. „Byl tam zabodlý jen trošku,“ řekla.

Ani soudní lékaři si nejsou tím, že jde o správný předmět, úplně jistí. „Vroubkované ostří se nedá potvrdit ani vyloučit. Problém je ale délka čepele. Rána odpovídá zranění nožem s délkou čepele minimálně dvaadvacet centimetrů,“ řekl Hirt.



Žena svého činu před soudem litovala. „Byla to nešťastná nehoda, souhlasí se svou vinou. Nechceme, aby to bylo kvalifikované jako vražda, ale jako usmrcení z nedbalosti,“ řekl obhájce Michal Juračka.

Soudní znalkyně z oboru psychologie obžalovanou po sérii vyšetření označila za submisivní, se sklony k nízkému sebevědomí a tendencí podřizovat se autoritám. Navíc má trpět syndromem týrané osoby „Měla tendenci se k druhovi silně upínat. Byl její životní láskou. Jeho potřeby nadřazovala nad své zájmy i zájmy synů, kterým jinak byla dobrou matkou,“ uvedla psycholožka Beata Nour Mohammadi.



Silný vztah citově založené ženy mohl podle psycholožky způsobit vytěsnění podrobností tragédie a způsobit nesrovnalosti v jejích výpovědích. Právě kvůli rozporům ve výpovědi obžalované i nesrovnalostem s výroky dříve vyslechnutých soudce odročil soud na 15. a 16. května, kdy přizve další svědky. K soudu přizve další rodinné příslušníky i policisty, kteří dorazili jako první na místo činu.

