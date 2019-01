Křepice – Že ho má zabít, jí údajně našeptávala její mrtvá matka. Žena středního věku před týdnem v Křepicích na Břeclavsku měla podle zjištění Deníku Rovnost zadusit polštářem svého devadesátiletého otce. „Obvinili jsme ji z vraždy. V současné době vyšetřujeme motiv jejího jednání,“ potvrdil v pondělí násilnou smrt policejní mluvčí Pavel Šváb. Podrobnosti o případu však s ohledem k pokračujícímu vyšetřování sdělit odmítl.

Zhruba padesátiletá žena se k vraždě údajně přiznala. Tvrdí, že ji k činu navedla mrtvá matka, která se jí zjevovala. Otec jí měl navíc prý vyhrožovat i vyděděním. Žena po násilném činu na místo sama přivolala záchrannou službu. „Ošetřili jsme ženu středního věku, kterou jsme následně předali policistům. Zraněnému důchodci už ale kolegové nebyli schopní pomoci. Byl na místě mrtvý,“ informovala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Dva případy pokusu o zabití vyšetřují dosud v letošním roce jihomoravští policisté. zatímco při prvním v Blansku nikdo nezemřel, v Křepicích na Břeclavsku už muži nebylo pomoci.



Že se případem zabývá policie, potvrdila i starostka Křepic Božena Rozkydalová. Více ale případ komentovat nechtěla. To Křepičan Tomáš Nováček o tragédii až pondělí neslyšel. „Nevím, že by se o něčem podobném mezi místními šuškalo,“ kroutil nevěřícně hlavou.



První letošní pokus o zabití řešili jihomoravští policisté už první den roku v Blansku. Spor vznikl krátce po půlnoci při odpalování pyrotechniky. Osmadvacetiletému muži začal s plynovou pistolí v ruce vyhrožovat třiatřicetiletý agresor. Vzápětí se do sporu zapojil jeho sedmapadesátiletý příbuzný, který mladého muže ohrožoval nožem a sekerou. A zaútočil. „Poškozenému se ránu sekerou do hlavy podařilo vykrýt rukou a utrpěl jen lehčí zranění,“ popsal novoroční incident policejní mluvčí Šváb.