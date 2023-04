Provinit se měl podle obžaloby poprvé v listopadu roku 2020, kdy mělo začít roční průběžné a opakované týrání jeho tehdejší přítelkyně. Za vinu mu klade obžaloba to, že ji měl bít a omezovat. „Agrese se stupňovala tak, že ji po čase bil i několikrát týdně, zejména po předchozí hádce nebo z důvodu podnapilosti," řekl u soudu státní zástupce z Krajského státního zastupitelství v Brně.

Zničit měl také několik jejich věcí. Pár se předloni v létě na dva měsíce rozešel, když se však dali opět dohromady, agrese měla pokračovat. Obžalovaný přiznal, že hádky a konflikty, jež často vyústily ve fyzickou potyčku, se podle něj objevovaly především po společném požití alkoholu.

Odmítá ale, že by fyzické napadání inicioval. „Byla to hrozná domácnost, nemůžu říct, že bychom byli jeden lepší než druhý, útoky byly oboustranné. Svoji přítelkyni jsem rozhodně netýral," hájil se u soudu.

Ze začátku se prý pouze bránil útokům své přítelkyně, případně se ji snažil uklidnit. Obžaloba však dále říká, že z rodinného domu, ve kterém s dívkou a její matkou bydlel, měl obžalovaný ukrást a následně prodat například žebřík, pneumatiky či různé nářadí. Ukradené věci, stejně jako zmíněný dům, patřily otci přítelkyně a měla mu tak vzniknout škoda ve výši přesahující osmasedmdesát tisíc korun.

Obžalovaný však u soudu popsal celou situaci jinak. „Nebyla to krádež, všechno bylo domluvené s mojí přítelkyní. Požádala mě o to, protože jsem měl už z dřívější doby zkušenosti s prodejem věcí a měl jsem známé, přes které to můžu prodat," sdělil obžalovaný s tím, že se domníval, že všechny věci patří dívce a její matce, nikoliv jejímu otci. Peníze za prodej zmíněných věcí podle obžalovaného rovnou získala.

Situace pak měla vygradovat předminulé léto, kdy měl obžalovaný ve večerních hodinách přijet do domu ve Velkých Opatovicích a napadnout tam společného známého teleskopickým obuškem. „Nejprve se ho podrážděně zeptal, kde se nachází jeho v té době už bývalá přítelkyně a když mu poškozený sdělil, že to neví, tak vytáhl kovový teleskopický obušek," popsal státní zástupce. Poškozeného měl obžalovaný udeřit do hlavy a poté jej strhnout na zem a pokračovat v útoku.

Když mu poškozený spolu s dalším mužem, jež byl tou dobou v domě, nakonec ze strachu řekli, kde se dívka nachází, donutil je údajně nasednout do auta a ukázat mu cestu k ní. „Tam se rozčílil, že není dívka doma a ve vzteku třikrát až čtyřikrát udeřil druhého z mužů teleskopickým obuškem," pokračoval státní zástupce.

Obžalovaný se k poslednímu bodu obžaloby částečně přiznal. „Napadl jsem je surově, lituji toho, popírám ale, že bych prvního z mužů bil obuškem," sdělil ve středu soudu. Podle jeho verze příběhu přijel za známými především proto, aby si od nich koupil pervitin. Poté si drogu aplikoval, ta ho však neuvedla do očekávaného stavu.

Dostal proto záchvat vzteku a muže napadl. „Věděl jsem, že bývalá přítelkyně tam přede mnou byla taky a tak jsem se dožadoval toho, aby mi řekli, kde je," vysvětlil. Podle svých slov měl o ni obavy a chtěl zkontrolovat, zda je zfetovaná nebo ne.

Obžalovaný mladík je nyní ve výkonu trestu kvůli svým předchozím prohřeškům. Teď se mu klade za vinu omezování domovní svobody, krádež, poškození věci a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ve středu k vyřčení verdiktu ze strany soudu nedošlo. Líčení tak bude pokračovat, další soud je naplánovaný na příští týden, kdy by měli vypovídat svědci.