Údajně zaútočil nožem, máte podobné informace? Vyzbrojil se prý nožem a sekerou, bylo tam pět těžce zraněných lidí. Povídalo se tady, že jeden z napadených lidí zemřel, ale není to tak.

Byl jste v době útoku doma? V té době jsme byli v hospodě a když jsme se vraceli domů, už to tady bylo zapáskované, policie nás nechtěla pustit domů.

/ROZHOVOR/ Ve stejné ulici, kde v rodinném domě útočník v pondělí večer nožem a sekerou napadl a vážně zranil své příbuzné, přímo bydlí. Soused Antonín Kos byl v době útoku mimo domov. „Povídalo se pak tady, že jeden z napadených lidí zemřel, ale není to tak," říká muž.

