Hlídka strážníků ho v závěru loňského roku vyvedla z budovy boskovického městského úřadu poté, co odmítal po ukončení provozní doby opustit jednu z kanceláří. Tam přišel nahlédnout do spisu k řízení sociálně-právní ochrany jeho dětí. Tvrdil, že mu úřednice odmítla část dokumentů vydat k nahlédnutí. Stejně jako písemné potvrzení jejího rozhodnutí. „Krajský soud v první řadě shledal, že zákonné podmínky pro zásah strážníků městské policie v podobě použití donucovacích prostředků považuje za splněné. Žalobce vážně narušoval veřejný pořádek už jen tím, že odmítl opustit kancelář vedoucí odboru sociálních věcí poté, co jej k tomu vyzvala,“ stojí v rozsudku, který má Deník Rovnost k dispozici.