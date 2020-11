Čerstvé nátěry tak už opět zdobí nápisy fixem, jedna z lavic vyhlídky je ohořelá a někdo v zastřešeném prostoru před časem vykopl prkna z obložení. Ve vyhlídce i v okolí se už opět válí odpadky.

„Zatím se nám podařilo obnovit z velké části vnitřní i vnější nátěry. Bohužel už je stihl někdo poničit. Část nápisů půjde smýt. Ohořelou lavici osmirkujeme a znovu natřeme. Odpadků je tam víc než předtím. Je to obrovská škoda, že si tohoto místa lidé neváží,“ uvedl jeden z dobrovolníků Ondřej Vichta z Kunštátu.

V okolí vyhlídky se podle něj nejčastěji povalují prázdné plechovky od energetických nápojů, krabice od pizzy a krabičky od cigaret. Odpadkový koš tu vydržel jen chvíli. „To vše včetně nápisů svědčí o tom, jaká věková skupina tu tráví volný čas. Podobně to vypadá i u laviček mezi židovskou čtvrtí a židovským hřbitovem. Snažíme se toto místo zvelebit. Pokud by se stav vyhlídky zhoršil a musela se zbourat, bylo by to z mého pohledu špatně. Je to romantické místo s krásným výhledem,“ poznamenal Vichta.

Nyní práce přerušila epidemie koronaviru. Další mají přijít na řadu zřejmě až na jaře. Dřevěný altán na betonovém základu se nachází na pozemku šlechtického rodu Mensdorff-Pouilly. Podle Vichty ho prý měli postavit v minulostí turisté. Se zástupci zmíněného rodu se v úterý Blanenskému deníku Rovnost nepodařilo spojit.

Podle šéfa boskovických strážníků Davida Krátkého tuto lokalitu městská policie kontroluje pravidelně. Vandalství však prý těžko zabrání.

„Někdo něco opraví a druhý to ničí. To se děje na řadě míst, ne jen na vyhlídce pod hradem. Je to prostě generační problém. Někdo je v mládí v klidu, jiný dělá nepořádek. Chápu, že to lidi štve, ale nemůžeme číhat v křoví na to, až tam někdo odhodí odpadky nebo altán popíše fixou. Na to prostě nemáme kapacity,“ dodal policista.