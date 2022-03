Partneři spolu žili pět let. Vztah se začal hroutit ve chvíli, když Hégr začal být závislý na drogách. „Obžalovaný tehdy užíval marihuanu a pervitin, navíc drogy míchal s alkoholem,“ popsala soudkyně Šárka Dufková. Kvůli drogám dostal i výpověď v práci. Začal být totiž nespolehlivý a občas i kradl materiál.

Přítelkyně se s ním rozešla, Hégr se s tím však odmítal smířit. Začal ženu pronásledovat a každý den jí sprostě nadával přes zprávy. Své kamarády a kolegy pak podezříval, že s ní chtějí navázat vztah. Situace se postupně vyhrotila. Začátkem loňského května Hégr ženu sledoval až do Brna, večer pak ve zprávě ženě popsal, co měla na sobě a co celý den dělala. Podobný případ se pak opakoval víckrát.

Najížděl jí do auta

Ve dvou případech si dokonce Hégr zjistil, že jeho bývalá přítelkyně pojede někam autem. Zařadil se vedle ní, snažil se ji předjet a zastavit, dokonce do jejího auta najížděl. Ohrožoval tím nejen ji, ale i další řidiče. „Obžalovaný použil vozidlo jako zbraň, ohrožoval životy a zdraví všech přítomných. Když žena raději zastavila, přiběhl k ní a vyhrožoval, že podřeže ji i sebe,“ uvedla Dufková. Při odjezdu pak svým autem ženě urazil zrcátko.

Podle Hégrovy obhájkyně Kataríny Janiskové byla v mnoha případech jediným důkazem pro vinu jejího klienta výpověď sledované ženy. „Navíc v této výpovědi je mnoho rozporů. Soud prvního stupně ani nepřihlédl k důkazu, že vybržďování nebylo přesně tak, jak jsme zaslechli, ale vše se událo naopak. Dokazuje to konverzace obžalovaného se svědkem,“ tvrdila u odvolacího soudu Janisková. Podle jejích slov pak je lež, že bývalá přítelkyně nechtěla už Hégra nikdy vidět. Naopak si s ním měla domluvit schůzku.

Janisková proto žádala opakování dokazování i s novým výslechem poškozené. Soudkyně však žádosti nevyhověla. „Soud prvního stupně nijak nepochybil, obžalovaný jen zopakoval svou obhajobu z minule,“ shrnula Dufková. Souhlasil s ní i státní zástupce Jiří Morava. „Nový důkaz nemůže nic změnit, protože zmíněný svědek už svědčil minule u soudu prvního stupně,“ pronesl.

Hégr už byl dříve trestaný, na svobodu se dostal díky tehdejší amnestii prezidenta. Za své nynější prohřešky mohl strávit až osm let za mřížemi. Podle Dufkové se tak nejedná o nepřiměřeně přísný trest. „Je to spravedlivé rozhodnutí. Každý si umí představit, jaký musí být život, kdy vás denně někdo pronásleduje, neustále vás kontaktuje, vyhrožuje vám zabitím,“ zhodnotila. Rozsudek je pravomocný.

JAKUB TRUČKA