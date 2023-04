Nejzávažnější zločiny v regionu v posledních letech zmapoval Blanenský deník Rovnost. Podobně jako tento týden ve Svitávce otřásla na Blanensku vražda před dvěma lety také pětitisícovým Adamovem. Před Vánocemi tam nožem zabil v domě s pečovatelskou službou osmasedmdesátiletou bývalou pečovatelku o čtyři roky mladší soused. Sám si pak na místě vzal stejným nástrojem život. Podle všeho za vším stál jeho nenaplněný vztah se zmíněnou ženou.

V adamovském kostele sv. Barbory se sešly v prosinci 2021 desítky lidí na poslední rozloučení s oblíbenou pečovatelkou. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Muž se jí dlouho dvořil. Chodili spolu na procházky, na kávu a navštěvovali se. „Ten šamstr se kolem ní motal delší dobu. Paní dobrácky říkala něco v tom smyslu, že už má chlapy dávno za sebou, ať si od toho nic neslibuje. Asi ji to pak už bylo nepříjemné a chtěla to ukončit. Muž ten rozchod podle všeho neunesl,“ řekla tehdy Deníku Rovnost jedna z místních žen. Jméno zveřejnit nechtěla.

Jedna rána nožem

Jedinou ranou nožem pak před pěti lety v Olešnici zabila sedmašedesátiletá žena svého manžela. K tragédii došlo v kuchyni rodinného domu. Soud vraždu nakonec překvalifikoval na zabití a důchodkyně dostala pětiletý trest. Podle výpovědi s mužem zažívala ve společné domácnosti doslova peklo. Desítky let ji ponižoval, nadával a měl milenky. Navíc holdoval alkoholu, kradl a dělal dluhy. „Pil pořád, den co den, týden co týden, opilý se válel na ulici. Ke konci už mu stačily jen dvě skleničky rumu, aby se dostal do rauše a stavu nepříčetnosti," uvedla u soudu žena.

Dvojnásobná vražda ve Svitávce: tragédie na Blanensku hodinu po hodině

Tvrdila, že ho zabít nechtěla. „Neudělala jsem to s úmyslem. Nedokážu vám říct, jak se to stalo. Prostě se mi zatmělo před očima," sdělila důchodkyně.

Žárlivý manžel

Vraždu vyšetřovali před devíti lety kriminalisté také v Jedovnicích. Tam brzy ráno na střelná poranění zemřela při cestě do práce jednapadesátiletá žena. Policisté od první chvíli podezřívali jejího manžela. Podle místních neunesl to, že se od něj do Jedovnic odstěhovala ze sousední vesnice s mladším přítelem.

VIDEO: Policisté dopadli u Šebetova podezřelého z dvojnásobné vraždy ve Svitávce

Po téměř dvou měsících pátrání ho policisté našli mrtvého s nelegálně drženou zbraní v jeho terénním autě na Vyškovsku. Spáchal sebevraždu.

Střelba ve vlaku

Před šesti lety zastřelil při cestě vlakem z Brna na Blanensko silně opilý muž svého známého. Smrtící rána vyšla ze zbraně z pozůstalosti po jeho otci. U soudu mu hrozilo až osmnáct let vězení. Nakonec si za mřížemi odpykává desetiletý trest.

Vražda ve Svitávce. Muž se přiznal. Podívejte se, jak ho policisté dopadli

Obviněný muž se snažil soud přesvědčit, že k výstřelu došlo náhodou a žádal překvalifikování trestného činu na usmrcení z nedbalosti. „V podstatě jsem mu ukazoval, že jsem našel pistoli. Špatně jsem s ní manipuloval a vystřelila. Lituji toho, nemělo se to stát,“ řekl u jednoho ze stání u brněnského krajského soudu.