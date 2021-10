Její kolegové tak zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Za ten hrozí trest odnětí svobody až do výše jednoho roku. „Výslech byl ukončen slovy, že podezřelý svého jednání lituje a svým počínáním chtěl vyjádřit své emoce. České dráhy bude kontaktovat s tím, že způsobenou škodu ve výši pět tisíc korun, uhradí,“ dodala policejní mluvčí.

Během jízdy ho ale zadrželi pracovníci bezpečnostní agentury spolu s vlakvedoucí, která případ ohlásila policistům. „Ve Skalici nad Svitavou již na neukázněného cestujícího čekala policejní hlídka z Boskovic. Mladík se k činu doznal až poté, co u něj policisté nalezli fixy stejných barev, jako byly vytvořené nápisy. Do té doby se cítil nevinen,“ sdělila v úterý blanenská policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

/FOTO/ Třicetiletý muž se bavil tvorbou nápisů uvnitř vagónu osobního vlaku, který jel z Brna do Letovic. Pro své nápisy použil v sobotu v podvečer fixy různých barev.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.