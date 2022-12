„Některé školy v Třebíči poté, co je kontaktovala policie, pustily žáky dříve domů. Bylo to spíše z preventivních důvodů, protože Městský úřad v Třebíči přijal mailovou komunikaci, ze které vyplývá, že by někdo mohl hrozit školám v Třebíči,“ sdělila Deníku mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková před jednou hodinou odpolední,kdy mělo dojít k explozi.