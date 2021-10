Asi třicet minut po útoku se o něm dozvěděli na místní radnici. Její zástupci následně zveřejnili vyjádření města na facebooku. „Zjistili jsme totiž, že sociální sítě jsou velmi mocné. Už se šířily různé dezinformace nejděsivějšího charakteru, proto jsme považovali za důležité obyvatele uklidnit, že se nejedná o nějakého šílence, který by tady pobíhal, a vyjádřit účast rodině," vysvětluje na radnici mluvčí Tišnova Klára Šimečková.

O události se do rána dozvěděli i lidé, kteří v Jungmannově ulici či v jejím okolí nežijí. „Nebydlím tady, byl jsem tady teď pouze v obchodě. O útoku ale vím," potvrzuje po osmé ráno přímo v ulici mladý muž ještě předtím, než nasedá do auta a odjíždí pryč.

Že se dům stal před zhruba třinácti hodinami místem rodinného dramatu, ve kterém zřejmě nebylo daleko ke smrtelné tragédii, nasvědčují pouze dvě pásky přilepené přes dveře. „Uzavřeno Policií ČR. Nevstupovat, pásku nepoškozovat," stojí na nich. Jedinými dalšími náznaky při pohledu zvenčí jsou na zábradlí a mřížích omotané zbývající kusy jinak už oddělaných bezpečnostních pásek. Policisté je použili k tomu, aby po události zakázali do blízkosti domu vstup nepovolaným lidem. Další indicie odkazující na rodinné neštěstí u objektu nejsou.

Kolemjdoucí mají většinou pouze strohé informace z večerních zpráv. Co přesně se v domě stalo, netuší. „Naštěstí je to ale v Tišnově ojedinělý útok," oddechuje si starší pán v blízkosti objektu. V téměř liduprázdné ulici už nejsou žádní policisté, po převozu zraněných místo už večer opustili záchranáři.

/VIDEO/ Na první pohled den jako každý druhý, ale přece tolik odlišný. A to kvůli události, která nemá v Tišnově na Brněnsku obdoby. Někteří lidé procházející Jungmanovou ulicí při úterní ranní cestě na chvíli zaměřují svůj zrak na jeden z tamních domů. Vědí, že se tam předešlý den večer odehrál hrůzný čin jednoho muže. Při útoku nožem a sekerou poranil šest členů rodiny.

