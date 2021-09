Dvě promile nadýchal také pětatřicetiletý muž v Letovicích. Odpoledne nezvládl řízení u tamního rybníka a naboural do zaparkovaného luxusního SUV. Jeho poškození odhadli policisté na sto tisíc korun. Dalších dvacet tisíc pak na autě opilého řidiče.

K podobné nehodě pak došlo asi o dvě a půl hodiny později v Olomučanech, kde čtyřiadvacetiletý muž narazil s autem do podezdívky rodinného domu. Nabouraný vůz odtlačil k sousednímu stavení a odešel pryč. Policisté ho však vypátrali. „K bouračce se přiznal. Při dechové zkoušce, která byla provedena s velkým časovým odstupem, nadýchal přes jedno promile alkoholu. Tvrdil, že alkohol pil až po nehodě. Ke zranění osob nedošlo. Na vozidle vznikla škoda třicet tisíc korun a pět tisíc na podezdívce,“ upřesnila policistka.

Uplynulý víkend se na Blanensku zdaleka nejednalo o jediný případ, kdy řidiči sedli za volant opilí. V sobotu krátce po půlnoci boural osmnáctiletý řidič v obci Brťov-Jeneč. Nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou a dostal smyk. Auto narazilo do plotu rodinného domu a skončilo převrácené na střeše. Mladík nadýchal přes dvě promile. Z nehody vyvázl bez zranění, ale způsobil škodu za 160 tisíc korun.

V neděli kolem půl třetí odpoledne v pravotočivé zatáčce mezi Žďárnou a Valchovem na Blanensku vjel do protisměru, kde sestřelil protijedoucí auto s pětašedesátiletou ženou. Ta skončila v nemocnici. Zkouška na alkohol byla u ní negativní. „Celkovou škodu na nabouraných autech vyčíslili policisté na více než půl milionu korun,“ informovala o nehodě policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

