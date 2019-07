„Ve středu v noci se v čase mezi jednou a osmou hodinou ranní vloupal do auta, které měli zaparkované hned vedle stanu. Cestu do auta mu usnadnily klíče, které si vzal v předsíňce stanu. Z kufru auta pak odcizil akustickou strunnou kytaru, brašnu na fotoaparát šedé barvy s nápisem Nikon, ve které byl i černý fotoaparát Nikon s příslušenstvím,“ vyjmenovala blanenská policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Zloděj po krádeži auto opět uzamkl a klíče odložil na stolek u stanu. „V souvislosti s tímto případem apelujeme na návštěvníky kempů, aby měli své cenné věci stále pod dohledem. S sebou by si měli brát jen to nejdůležitější, co je nezbytné. Pachatelé těchto druhů krádeží využijí jakékoli příležitosti, aby návštěvníky okradli. Neodradí je ani odcizení věcí ze stanů, kde v tu dobu spí jejich majitelé,“ zdůraznila Koryťáková.