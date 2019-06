Do uší Jihomoravanů se z obecních amplionů linou varovná slova. „Upozorňujeme obyvatele, že v obci se pohybují neznámé osoby, které nabízí změnu dodavatele energií. Zvláště varujeme starší občany, aby je nepouštěly do svých domovů.“ Toto teď slýchají obyvatelé Čejče na Hodonínsku opakovaně. Stejně jako v řadě dalších obcí.

Takzvaní šmejdi znovu zvoní u domovních dveří. Mají totiž trik, kterým prokličkují obecní vyhláškou o zákazu podomního prodeje. „Lidem napřed volají a domluví si schůzku, sjednaná návštěva už pak ale není podomní prodej a nemůžeme s tím nic dělat,“ neví si rady starosta Čejče Jan Koutný.

Pochůzkáři s energií používají osvědčenou fintu. Víte, že došlo ke zdražení? Přece nebudete platit tolik peněz. „Cílí na důvěřivost hlavně starších lidí,“ zlobí se Koutný.

Česká obchodní inspekce aktuálně řeší na jižní Moravě hned několik případů nekalých obchodních praktik. „Právě provádíme kontrolu společnosti se sídlem v Brně, působí po celé republice. Příští týden se chystáme na další poskytovatele takzvaných aukcí energií,“ uvedl Aleš Havíř, ředitel odboru kontroly Inspektorátu obchodní inspekce v Brně. Každý týden se na něj s žádostí o pomoc obrací několik poškozených lidí.

Obrana proti energetickým šmejdům

Nový trik podvodných prodejců energií: zavolají a sjednají si schůzku.

Tím se vyhnou postihu daným vyhláškou o zákazu domovního prodeje.

Dál tlačí lidi k podpisu nevýhodných smluv.

Česká obchodní inspekce eviduje týdně několik žádostí o pomoc. Od lidí i starostů obcí.

Policie radí nic nepodepisovat. Starší lidé by měli svěřit správu účtů mladším.

Do boje proti šmejdům vytáhli teď i tradiční dodavatelé energií. Proto podepsali minulý týden takzvanou Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem. „Mimo jiné budou důsledně kontrolovat svoje zprostředkovatele a nebudou tolerovat jejich neetické chování,“ řekla Irena Vlčková, mluvčí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, který je hlavním iniciátorem zmíněného dokumentu.

Lidem by měl usnadnit cestu z nevýhodné smlouvy. „Neseriozní firmy například lidem odpojily dodávky energií, pokuty končily exekucí,“ podotkla Vlčková.

Šmejdům se nedávno neubránil ani pětaosmdesátiletý důchodce Jaroslav Švarc ze Znojma. „Volají mi, nic nechci a stejně mi poslali dopis s tím, že k uzavření smlouvy jim chybí můj souhlas u současného dodavatele. No nedám jim ho. Řeší to i moji příbuzní, sám to nezvládám,“ posteskl si muž.

Podle mluvčího policie Davida Chaloupky jednal správně. „Problémům se dá předejít tak, že na účty dohlédnou mladší,“ doporučil.

V žádném případě by podle něj ale lidé neměli podepisovat nic hned a pod tlakem, ale poradit se s příbuznými.