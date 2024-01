Z napadení revizorky se bude zodpovídat čtyřiadvacetiletý muž z Blanenska, který v úterý dopoledne řádil v brněnské šalině. Na základě výpovědi svědků je nyní podezřelý ze spáchání přestupku.

Jízda tramvají v Brně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alžběta Kadlecová

Jak se to všechno odehrálo? Při kontrole pracovnice dopravního podniku zjistila, že zmíněný muž cestuje bez jízdenky a chtěla to s ním vyřešit. V té chvíli chtěl černý pasažér tramvaj opustit a kontrolorka se mu postavila do cesty.

"Muže to rozčílilo a revizorku odstrkoval. Když se pokusil vynutit si výstup z tramvaje úderem pěstí, zakročili ostatní cestující," řekla mluvčí městských strážníků Jana Pokorná.

Pracovnice dopravního podniku se poté společně s dalšími třemi svědky snažila zabránit černému pasažérovi v odchodu. Situaci vyřešila hlídka, které od sebe všechny přítomné oddělila.

Pasažér bez jízdenky strážníkům řekl, že nikoho nenapadl, pouze chtěl vystoupit. To však bylo v rozporu s tím, co strážníci slyšeli od svědků, proto podezření ze spáchání přestupku oznámili úředníkům.