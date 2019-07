Nehoda se stala loni v srpnu. Furch brzy ráno v Šošůvce přejel opilého mladíka, který v té době podle některých výpovědí ležel na silnici. Od nehody ujel. Sedmadvacetiletého muže si dle svých slov řidič, který vinu odmítá, vůbec nevšiml. „Opravdu jsem nikoho neviděl. Při pohledu do zpětného zrcátka na silnici nic nebylo,“ prohlásil ve středu u krajského soudu.

Na místo tragédie se Furch loni v srpnu, po tom co v sousední obci zahájil svou denní směnu, vrátil a zapojil se mezi místní do oživování zraněného. Tomu už ale nebylo možné pomoci. Okresní soud v Blansku pak za usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidiče autobusu poslal na tři roky do vězení a na šest let mu zakázal sednout za volant.

S březnovým verdiktem ale obžalovaný nesouhlasil a odvolal se. U krajského soudu Furchův obhájce Roman Řezáč poukazoval mimo jiné na vlastní zjištění, které bylo dle něj v rozporu s jedním ze znaleckých posudků, o něž se obžaloba opírala. „Navštívil jsem místo nehody v noci za stejných světelných podmínek. Viditelnost byla zcela jiná, než uvádí znalec,“ uvedl advokát a doložil své tvrzení fotografiemi.

Soudce Flídra ale obžalovaný ani jeho obhájce nepřesvědčili. Nevyhověl ani státní zástupkyni, která pro Furcha navrhovala pět let vězení. Muž podle závěru soudu překročil povolenou rychlost a z místa nehody opravdu ujel. „Pokud řidič hůř vidí, musí zpomalit nebo zastavit,“ konstatoval soudce. Podle něj Furchovi nic nebránilo v tom, aby se následně pokusil zraněnému pomoci.

V novém rozsudku odvolací soud zohlednil řidičovu trestní bezúhonnost i podíl opilého mladíka, který s 1,7 promile v krvi vytvořil na silnici nečekanou překážku. Osmačtyřicetiletý řidič dostal dva roky ve věznici s ostrahou a čtyři roky nesmí řídit. Rozsudek je pravomocný, Furchovi ale ještě zbývá možnost podat si dovolání k Nejvyššímu soudu.

LUCIE KOHOUTKOVÁ