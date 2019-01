Rekordní šňůry zlodějů v kraji: na svědomí je mají mladí

Jižní Morava – Policisté po novém roce ukončili několika zlodějům na jižní Moravě rekordní šňůry krádeží a vloupání bez dopadení. Na patnácti „úspěších“ zastavili sérii devětadvacetiletého muže na Hodonínsku. „Skutků se dopouštěl od loňského září až do současnosti především ve Veselí nad Moravou. Má na svědomí například vloupání do bistra v městské tržnici, do kanceláře na vlakovém nádraží, do bufetu místního učiliště, do několika jiných provozoven a také do místní benzinky,“ přiblížil záběr obviněného policejní mluvčí Petr Zámečník.

Zloděj. Ilustrační foto. | Foto: Next

Muži, který je nyní na svobodě, hrozí za tisícové škody až pět let vězení. Podobně jsou na tom i manželé z Břeclavska. Dvaadvacetiletému mladíkovi policisté kladou vinu u čtrnácti případů. s tím, že mu u některých pomáhala jeho o deset let starší manželka. Strážci zákonu tuto dvojici dopadli poprvé v polovině prosince přímo po vykradení nákladního auta v Rakvicích. „Manželský pár ani po převzetí usnesení o zahájení trestního stíhání nezahálel a první lednový víkend jsem opět zadrželi. Vyšetřovatel je viní, že odcizili další autobaterie, a to například ze dvou pásových jeřábů, několika nákladních vozů, traktoru či bagru,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová. Hodonínští kriminalisté hledají svědky nočního napadení Přečíst článek › Připomněla, že si dosud netrestané duo otevřelo i sklepy bytových domů, pohostinství i kotelnu obecního úřadu. „Při sečtení vzniklé škody, kterou za sebou manželé zanechali, se částka vyšplhala na více než 140 tisíc korun,“ doplnila Haraštová.



Jak uvedl odborník na zabezpečení domácnosti Ivan Pavlíček, řada zlodějů páchajících krádeže nepatří mezi typické profesionály, ale jsou to většinou amatéři, kteří chtějí rychle získat předměty, jako je elektronika, šperky či peníze . „Nezabezpečené profily na sociálních sítích společně s neuvážlivým obsahem mohou zlodějům velmi usnadnit práci, odpadá tak práce tipařům,“ upozornil Pavlíček a připomněl, že někteří lidé na Facebooku informují i o tom, že jsou na horách a vrátí se až za týden.



Jiní se naopak před zloději pojistí. „Naše pojištění se vztahuje i na případy, kdy se zloděj vloupá do sklepa nebo společných prostor bytového domu. Zahrnuje také vandalismus a to dokonce, i když zůstane viník neznámý. Také zaplatíme výjezd bezpečnostní agentury, pokud zabránil krádeži vloupáním,“ dodala za Allianz pojišťovnu Kateřina Ikráthová. Nebezpečné přejezdy ve Strážnici a Vnorovech ochrání závory Přečíst článek ›

Autor: Petr Turek