Už bez chybějících klíčů a peněženky našla svou ukradenou tašku nedaleko jednoho z brněnských barů. Aneta Martinková z Ráječka na Blanensku kvůli chvíli nepozornosti přišla o více než pět tisíc korun. „Okamžitě jsem zablokovala kartu a ohlásila vše na policii. Zloděje však nenašli. Musela jsem si vyřídit nové doklady a vyměnit zámky u dveří,“ popsala žena svou zkušenost se zloději.

Policisté nedávno informovali, že za prvních osm měsíců letošního roku spáchali kapsáři v Jihomoravském kraji 664 krádeží. Celková škoda přesáhla čtyři a půl milionu korun. Ve srovnání s loňskem je to dohromady o téměř půl milionu víc.

Případy na jižní Moravě (statistika kapesních krádeží)

- 2019 (do srpna): 664 krádeží - 58 objasněno, škoda 4 639 000 korun

- 2018 (do srpna): 643 krádeží - 57 objasněno, škoda 4 172 000 korun

- 2017 (do srpna): 880 krádeží - 75 objasněno, škoda 4 448 000 korun

- 2016 (do srpna): 994 krádeží - 72 objasněno, škoda 5 740 000 korun

Zdroj: Policie ČR

Počet objasněných případů je přitom mizivý. V posledních čtyřech letech úspěšnost nepřesáhla desetiprocentní hranici. „Zloději se obvykle odcizených věcí okamžitě zbavují. Vezmou hotovost a zbytek pohodí v parku. I doklady někdy zkoušejí zneužít,“ upozornil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policie pravidelně varuje, že kapsáři využijí i malé chvíle nepozornosti majitele nebo třeba tlačenic na nástupištích. Toho, že jednou důkladněji nestřežila svou kabelku v obchodním centru, lituje Klára Chatrná z Brna. „Obědvala jsem ve Vaňkovce s kabelkou vedle sebe. Až doma jsem zjistila, že mi z ní někdo vytáhl peněženku,“ vzpomněla Chatrná.

Podle mluvčího brněnských strážníků Jakuba Ghanema je mezi kapsáři v současnosti trend vybírat si určitá místa a podnapilé oběti. „Často večer vyhlížejí lidi, kteří opouští restaurace a bary. Čekají, až si sednou na lavičku ve tmě nebo si k nim přisednou ve vozech hromadné dopravy. V těchto případech nám s dopadením dost pomáhá kamerový systém. Na takový typ chování se totiž jeho obsluha zaměřuje,“ okomentoval Ghanem.

Radí necestovat městem v podroušeném stavu bez doprovodu. „Pokud už někdy lidé nezvládnou alkohol, je dobré požádat přátele o doprovod domů,“ poznamenal.

Na nebezpečí při jízdě tramvají nebo trolejbusem upozorňují Brňany informace na madlech a LCD obrazovkách. „Řidiči navíc mají k dispozici speciální hlášení, která používají podle svého uvážení, třeba v období Vánoc,“ zmínila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

V obchodním centru Vaňkovka zajišťuje bezpečí jak republiková policie, tak specializovaná firma. „K problémům nedochází. Přesto si však lidé musí ve veřejných prostorech dávat pozor na své věci,“ sdělil ředitel střediska Jan Borůvka.

Podle policistů se Jihomoravané nemusejí bát organizovaných skupin, které by se na kapesní krádeže zaměřovaly. „Zloději fungují třeba ve dvojici, ale větší skupiny v kraji nejsou,“ uvedl Malášek.