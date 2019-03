Policisté z Národní protidrogové centrály (NPC) zadrželi a obvinili sedm lidí kvůli obchodu s drogami, které podle vyšetřovatelů nabízeli na internetu. Jako platební prostředky využívali virtuální měny Bitcoin, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí centrály Barbora Kudláčková. Dvěma hlavním organizátorům hrozí až 12 let nepodmíněně, zbylým obviněným maximálně deset let vězení. Podle mluvčí jde o první řešený případ svého druhu.

Marihuana a virtuální měna Bitcoin | Foto: Shutterstock

„Marihuana vyprodukovaná na území České republiky byla prostřednictvím kyberprostoru obchodována do více jak 75 zemí celého světa,“ uvedla Kudláčková. V čele skupiny, v níž jsou lidé od 28 do 72 let, stáli podle policie dva hlavní organizátoři - jeden zajišťoval prodej a druhý obstarával dodávky marihuany.