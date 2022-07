Na policii se podle informací redakce za město obrátil starosta Jiří Crha. Do odevzdání tohoto textu se ho nepodařilo kontaktovat. Již dříve však uvedl, že e-maily vnímá jako součást politického boje. „Podobné informace se objevují často i na sociálních sítích a mrzí mě, že někteří novináři z nich čerpají,“ řekl tehdy.

Útok na blanenskou radnici? Policie kvůli emailům vyslýchala část opozice

Blanenský místostarosta František Hasoň je přesvědčený, že obrana města byla na místě. „Z mého pohledu byly zaslané e-maily opravdu hodně přes čáru. Hrubým způsobem napadaly zastupitele, pana starostu i vedoucí blanenského odboru správy a rozvoje paní Skotákovou. Celé to bylo špatně, dalo se to vykomunikovat jinak. O tom, že policie vyšetřování odložila, vím. Nic víc, řeší to pan starosta Crha,“ sdělil Hasoň.

Opozice: Je to jen ostrá kritika

K podání vysvětlení byli na policii i někteří členové blanenské opozice. Jedním z nich byl například zastupitel za KSČM Emil Pernica. „Celá kauza mi připadá naprosto zbytečné. Policie by se měla věnovat jiným věcem. Žádný trestný čin jsem v tom neviděl. Zástupci města by měli být na ostrou kritiku připravení. O tom, že celou záležitost policie odložila, jsem se doslechl. Stejně jako o tom, že město kvůli tomu mělo podat stížnost na okresní státní zastupitelství,“ reagoval Pernica.

Centrální zásobování teplem vidí jako velký průšvih a problém radnice. Tvrdí, že smlouvy s firmou, která má síť kotelen pronajatou, jsou pro město nevýhodné. Obyvatelé jsou podle něj naštvaní oprávněně. „Je kolem toho spousta nejasností a podivných kroků,“ doplnil.

Teplo v Blansku pod palbou. Kotelny má provozovat město, říká část opozice

Místostarosta Hasoň Deníku Rovnost řekl, že s řadou útočných komentářů, které jsou za hranou, se úředníci setkávají také na sociální síti na oficiálním profilu města. „Vulgární komentáře a další příspěvky za hranou slušnosti skrýváme. Diskuzi ale na sociální síti utnout nechceme. Je tam dost zajímavých podnětů, i když často velmi kritických. Pokud je kritika férová a opodstatněná, má za mě smysl, přestože je nepříjemná. Bohužel spousta diskutujících se schovává za anonymní nebo smyšlené identity a podle toho také některé příspěvky vypadají,“ dodal Hasoň.