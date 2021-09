Na velký rodinný úklid s dveřmi otevřenými dokořán doplatila rodina v Boskovicích. Příležitosti využil zatím neznámý zloděj.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

O události, která se stala v pondělí po půl sedmé večer, informovali včera policisté. „Vstoupil otevřenou brankou do rodinného domu v ulici Sokolská. Rodina se v tu dobu nacházela doma a prováděla úklid, z důvodu vyvětrání nechala otevřené dveře dokořán. Muž ve věku 25 až 30 let vnikl do kuchyně a sebral dva mobilní telefony značky Xiaomi a Apple IPhone 6 v celkové hodnotě šest tisíc korun,“ uvedla mluvčí policistů Lenka Koryťáková.