Blanensko – Organizovanou skupinu výrobců drog v minulých dnech odhalili blanenští policisté. Tři lidé ze šesti obviněných už sedí ve vazbě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Největší případ nedovolené výroby omamných a psychotropních látek za posledních deset let nejen na Blanensku, ale i v celém Jihomoravském kraji. Tak mluví blanenští kriminalisté o kauze, kterou se jim nyní po několika měsících vyšetřování podařilo rozuzlit. Na výrobě drog ve velkém se údajně podílelo nejméně deset lidí, šest z nich už bylo obviněno z trestných činů nedovolené výroby, držení a prodeje omamných látek a jedů.

Výrobu drog měla skupina promyšlenou a naplánovanou. „Čtyři muži a dvě ženy, kteří si už vyslechli obvinění, pravidelně jezdili nakupovat léky do polských lékáren. Nejčastěji mířili do města Klodsko. Z léků pak na různých místech Blanenska i v severní části regionu Brno-venkov a na Žďársku v kraji Vysočina vyráběli velmi kvalitní pervitin, ve kterém bylo asi pětasedmdesát procent metamfetaminu," uvedla mluvčí blanenské policie Iva Šebková.

Dodala, že odběratelé drogy byli jen z okruhu velmi dobrých známých a nový zákazník mohl nakoupit pouze na doporučení někoho ze skupiny. Utržené peníze si pak členové skupiny dělili podle poměru peněz vložených do nákupu léků.

Na stopě od ledna

Případu začali blanenští kriminalisté rozplétat letos v lednu. „Tehdy se kolegům doneslo, že se na Blanensko dováží velké množství léků z Polska, ze kterých se vaří pervitin. Na případu začal pracovat náš Toxitým, kterému postupně podařilo zjistit, že na výrobě pervitinu se podílí více lidí," dodala Šebková.

Podle ní je to po dlouhé době první takový velký případ odhalení velkovýroby drog. „Každý rok odhalíme několik pěstíren a varen, ale jsou to spíše menší varny, kde si lidé vyrábějí drogy pro vlastní potřebu a většinou i v nižší kvalitě. Toto byl organizovaný gang a jeho rozpletení je pro nás velký úspěch," zhodnotila mluvčí.

Hlavní aktéry kriminalisté zadrželi v polovině září přímo při výrobě hned na několika různých místech. Tři lidé z této organizované skupiny, dva z Blanenska a jeden z Vysočiny, už skončili ve vazbě.

Pervitin prý vyráběli třicetiletý muž a jeho o pět let starší společník, jeden je z Rájce-Jestřebí a druhý z Brna. Především s dovozem léků a distribucí drog jim pomáhal ještě devětadvacetiletý komplic z Letovic. „Pervitin vyráběli ve dvou obcích v kraji Vysočina a okrese Brno-venkov, například v domě, který jim poskytl manželský pár ve věku přes padesát let závislý na drogách. Vypomáhala jim ještě třicetiletá přítelkyně jednoho z obviněných mužů," přiblížila mluvčí.

Kvalitní drogu prý skupina získala díky metodě výroby, při níž používali tak zvanou destilu. To je zařízení, ve kterém se pervitin vyrábí destilací, čímž se několikanásobně zvyšuje jeho kvalita. Při jednom varu byli výrobci takto schopni vyrobit až sto padesát gramů drogy.

Marihuana i střelné zbraně

Navíc se zjistilo, že kromě pervitinu se někteří z nich věnovali i pěstování marihuany v uzavřených místnostech s použitím lamp a vzduchotechniky. „Při domovních prohlídkách na několika místech okresu Blansko, na Vysočině a v okrese Brno-venkov bylo nalezeno přes šedesát rostlin konopí, dvě laboratoře na výrobu pervitinu metodou destilace, včetně skla a chemikálií a sto gramů efedrinu, další varny včetně chemikálií připravených k výrobě, ale také asi jeden a půl kilogramu marihuany. Kromě toho policisté zajistili i střelné zbraně," doplnila Šebková.

Protože je tento případ jedním z nejrozsáhlejších nejen na Blanensku, ale i za hranicemi kraje, je podle policistů možné, že se budou dále objevovat další detaily a skutečnosti, které rozšíří výčet obvinění již obviněných lidí. Navíc můžou přibýt i další obvinění.

Zákazníky měl gang nejspíš i na Blanensku, kde je pervitin hodně užívaný. „Například u řidičů testovaných při silničních kontrolách na Blanensku dlouhodobě převažuje právě pervitin," upozornila mluvčí.

Její slova potvrdil i Jiří Valnoha ze sdružení Podané ruce, které pracuje s drogově závislými. „Je pravda, že se asi nejčastěji setkáváme právě s uživateli pervitinu. Řekl bych ale, že se situace začíná zlepšovat. Za poslední tři roky pozorujeme, že uživatelé začali k braní drog přistupovat zodpovědněji, neužívají je tak často a také ne tak rizikově, jako dřív," uvedl Valnoha.

Horší dostupnost

Podle něj je odhalování výrobců omamných látek jednou z důležitých částí strategie v boji proti drogám. „Po každém odhalení varny nebo pěstírny už není droga pro uživatele tak snadno dostupná. Nicméně, závislost je těžká nemoc, a pokud člověk chce, cestu k droze si vždy najde," dodal Valnoha.

Odhalení výrobci vozili léky z Polska. Větší množství léčiv, obsahujících pseudoefedrin, totiž v České republice naráz neseženou. „Jsou to léky na nachlazení, jako Modafen, Nurofen, Panadol plus. Vydáváme jen jednu krabičku denně a zapisujeme si do počítače číslo občanského průkazu nebo rodné číslo. Každý den teoreticky můžeme vydat jedno balení, ale vidíme, kdo sem chodí podezřele často, a už jsme prášky také odmítli vydat. Systémy v počítačích ale nejsou propojené, člověk tak vlastně může obejít všechny lékárny ve městě a v každé koupit jedno balení," přiznali pracovníci jedné z blanenských lékáren.