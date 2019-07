Ve městě se přitom mluví už o pátém otráveném zvířeti od loňského prosince. Tři psi pošli. Série otrav vyvolala mezi obyvateli Kunštátu paniku. „Trávit bez důvodu cizí psy je strašné. Člověk, který tohle dělá, si zaslouží trest,“ řekla Levková.

Poslední neštěstí se stalo v oblasti Podchlumí. Tam pes narazil na nervový jed karbofuran. „K prvním příznakům patří silné slinění, slzení, průjmy, kašel a křeče. Pes začne také usilovně zvracet a postupně ochrne. Pak umírá velmi bolestivou smrtí,“ přiblížil boskovický veterinář Boris Nizner. Právě k němu majitelka zvíře přivezla.

I přes rychlý příjezd k veterináři se ho už nepovedlo zachránit. „Jde jen o minuty, než se látka dostane do krevního oběhu,“ dodal Nizner.

Ochrana psa

Pokud pes pozře karbofuran, je malá pravděpodobnost, že přežije. Proto je třeba kontaktu zamezit použitím vodítka a náhubku.

Jestliže má zvíře příznaky otravy, lze vyvolat zvracení ředěným peroxidem vodíku.

Při podezření na otravu je vždy nutné vyhledat veterináře.

Jed účinkuje už v mililitrovém množství. Člověk nebo zvíře se můžou otrávit nejen přímým pozřením, ale i dotykem či vdechnutím. „Lidé by si měli své psy při procházce hlídat,“ vzkázal starosta města Zdeněk Wetter.



Policie letos zaznamenala několik podobných případů. Neprokázala zatím, zda šlo o cílený zločin či náhodu. Dva psi se v Kunštátě otrávili přes zimu, oba nakonec přežili.



Účinky tak mohla vyvolat slabší látka než karbofuran. „V lese jsme žádné zbytky jedu nenašli. Mohlo se také stát, že jed sežrala liška, kterou pes poté olízal. Najdou-li lidé něco podezřelého, měli by upozornit policisty či myslivecké sdružení,“ poradil blanenský kriminalista Radek Sperát, který případ vyšetřuje.



Pokud strážci zákona prokážou, že šlo o vědomý čin, hrozí pachateli až tři roky vězení za poškozování cizího majetku a týrání zvířat. Pracují také s verzí, že jed v lese nastražili myslivci. Dřív tak hubili škodnou zvěř. „Nemůžu dát ruku do ohně za to, že karbofuran některý z myslivců nepoužil,“ připustil jednatel Okresního mysliveckého spolku Blansko Jaroslav Zelený.



Karbofuran je prudký a mimořádně toxický nervový jed. Dříve ho používali zemědělci jako pesticid, nyní se už v Evropské unii kvůli vysoké toxicitě nesmí používat. Česká republika prodej této látky zakázala v roce 2008, někdo však může mít její zásoby. Kromě psů patří k nejčastějším obětem karbofuranu dravci, jak šelmy, tak ptáci. Dva kriticky ohrožené luňáky červené neznámý pachatel například otrávil na konci února v Pohořelicích na Brněnsku.

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ