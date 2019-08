Blanensko – Dvě zaparkovaná auta naboural v pondělí večer při průjezdu ulicí Sokolská v obci Velké Opatovice třiadvacetiletý řidič.

„Mladík, který jel ze směru od ulice Nádražní k ulici Šraňky v autě značky Ford Focus se nevěnoval plně řízení. Ve chvíli, kdy se otočil na svého známého sedícího na zadním sedadle, přejel do protisměru. Zde narazil do zaparkovaného auta Škoda Fabia. Auto posunul, a to následně narazilo do auta Škoda Forman,“ popsala událost policejní mluvčí Lenka Koryťáková.