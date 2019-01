Jižní Morava - Za ohrožení výchovy dětí hrozí rodičům až dvouleté vězení. Většinou ale dostanou jen pokutu.

Opilá matka s dítětem v kočárku. | Foto: Městská policie Hradec Králové

Pořádně se napila alkoholu, vzala za ruku dvouletého syna a nejistou chůzí se s ním vydala na nákup do obchodu u hlavního vlakového nádraží v Brně. Na opilou ženu začátkem měsíce upozornili svědkové. „Když jsme na místo přijeli, matku jsme našli. Jenže bez dítěte. Přiznala, že je ztratila. Obtížně vzpomínala, co mělo vlastně oblečené," sdělil mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.

Hlídka se ihned dala do pátrání. „Po několika minutách jsme dítě našli v prodejně u regálu. S dudlíkem v ústech a dětskými plenami v rukou. Jedenačtyřicetiletá žena nadýchala přes tři a půl promile alkoholu," řekl Šoba. Sanitka ji následně odvezla do brněnské protialkoholní záchytné stanice, dítě si přijel převzít jeho otec.

odebrání dětí některému z rodičů

- Sociální pracovníci odebírají děti kvůli alkoholu jen v krajních případech. Předtím se snaží pomoct rodičům, kterých se to týká. Nabízejí jim pomoc prostřednictvím terapie, poraden, pomohou jim zajistit i protialkoholickou léčbu. Snaží se je motivovat, aby se to neopakovalo.



- V mnoha případech se za ně postaví i jejich rodina a podporuje je. Hlavní je, aby dotyčný souhlasil a chtěl zabránit tomu nejhoršímu, což je odebrání vlastního dítěte. Pokud by dítě žilo v poměrech, které by ohrožovaly jeho zdraví, život nebo zdárný vývoj, může dojít na základě rozhodnutí soudu i k odebrání dítěte z péče rodičů. Také pokud by byl rodič opakovaně v přítomnosti dítěte opilý, a tím ohrožoval jeho výchovu, mohli by ho policisté vyšetřovat kvůli ohrožení výchovy dítěte. Za tento trestný čin hrozí až dva roky vězení.

O několik dní dřív vyšetřovali podobný případ policisté. Krátce před půlnocí probudil ženu z panelového domu v brněnské městské části Bystrc křik z ulice. „Vyhlédla z okna, uviděla ženu ležící na zemi a vedle ní dvě malé plačící děti. Než přijela policejní hlídka, žena stihla zmizet v domě. Kolegové ji pak našli v jednom z bytů," popsal mluvčí brněnských policistů Pavel Šváb.

Dodal, že jí naměřili dvě a půl promile alkoholu. „Vzhledem k jejímu stavu jsme jí nemohli děti nechat v péči. Proto jsme počkali na příjezd její matky, která si je převzala," řekl mluvčí.

Ke všem případům volají policisté pracovníky ze sociálně-právní ochrany dětí. „Zjišťují, jestli se to stalo poprvé, nebo je to u dotyčného opakovaně. Poté mohou podniknout příslušné kroky a snaží se podobným případům zabránit. Ve většině těchto případů nejde o trestný čin. Pokud se jejich chování opakuje, může být posouzené jako ohrožení výchovy dítěte, za které hrozí až dva roky vězení," upozornila jihomoravská policejní mluvčí Petra Vedrová.

Podle vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Brno-sever Evy Vítové záleží také na tom, v jakém stavu je opilý rodič. „Pokud není schopný se o dítě kvůli opilosti postarat, kontaktujeme nejbližší příbuzné dítěte s výzvou zajistit o ně péči. Když se takoví nenajdou, může být dítě na noc umístěno i do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Do doby, než rodiče propustí z protialkoholní záchytné stanice. Sociální pracovníci pak s rodinou pracují, zjišťují, v jakém žije dítě prostředí," popsala Vítová. Dodala, že se v první řadě snaží motivovat rodiče, aby se jeho chování neopakovalo.

Pracovníci situaci důsledně sledují, a to i formou neohlášených návštěv v rodině. „Pokud k nápravě nedojde, rodiče můžou dostat pokutu až do padesáti tisíc korun i napomenutí. Kdyby dítě žilo v poměrech, které by ohrožovaly jeho zdraví, život nebo zdárný vývoj, může soud rozhodnout o odebrání z péče rodičů," poznamenala Vítová.

Psycholog Petr Sakař upozornil, že dítě se často snaží opilé rodiče napodobovat. „Už odmala je to jejich vzor. Pokud vidí matku opakovaně opilou, tak v budoucnosti je větší riziko, že začne pít také. Snaží se jít jednoduše v jejích stopách," uvedl Sakař.