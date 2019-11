Blanensko /VIDEO/ - Spadla klec. Tři muži ve věku od jednadvaceti do sedmatřiceti let kradli opakovaně v jednom z blanenských obchodů. Jeden z nich je cizinec.

Pachatelé při činu. | Foto: printscreen PČR

Policisté je podezřívají minimálně z pětadvaceti krádeží. Těch se měli dopustit buď jednotlivě, nebo společně. Vyčíslená škoda je bezmála pětadvacet tisíc korun. „Muži se stále vraceli do jednoho s blanenských obchodů. Brali téměř vše, co jim přišlo pod ruku. Drogerii, kosmetiku a potraviny. Zvláště pak chlazené maso, které ukládali do batohu a odnášeli z obchodu bez placení,“ informovala o případu policejní mluvčí Lenka Koryťáková.