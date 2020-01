Kvůli nevěře málem ubil družku k smrti. Soud ho poslal za mříže na šestnáct let

Mlátil ji pěstmi do hlavy a do těla, kopal ji do zad. Roman Robeš svou přítelkyni předloni na podzim v brněnském bytě málem ubil k smrti. V pátek ho proto za pokus o vraždu poslal krajský soud už podruhé na šestnáct let do vězení. Motivem dvou surových útoků byla údajná nevěra ženy.

Obžalovaný Roman Robeš a jeho obhájce Karel Schelle. | Video: Ondřej Požár