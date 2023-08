/FOTO/ Hned několik krádeží za jedinou noc řešili policisté uplynulé dny v kempu Suchý na Blanensku. Také proto vyrazili preventivně za lidmi do různých kempů v regionu, aby je upozornili před riziky. Připravili cenné rady.

Policisté vyrazili na preventivní akci mezi obyvatele kempů na Blanensku. | Foto: Policie ČR

Přestože se letní prázdniny pomalu chýlí ke svému konci, pro mnohé je období dovolených stále v plném proudu. „Je však potřeba mít neustále na paměti vaši bezpečnost a také obezřetnost,“ připomněla v pátek policejní mluvčí Lenka Petrželková.

RADY PRO MILOVNÍKY KEMPOVÁNÍ:

Omezte minimum počet cenných věcí, které si s sebou do kempu berete.

Nenechávejte v chatce nebo ve stanu žádné doklady a platební karty.

Pokud to jde, využijte na úschovnu cenností bezpečnostní schránky nebo trezory, které kempy nabízejí.

Pamatujte na to, že ani vozidlo není bezpečný úkryt pro vaše věci, pouze tím zvýšíte riziko vloupání.

Při odchodu chatku zamkněte.

Stan i osobní věci kolem něj zabezpečte proti zlodějům.