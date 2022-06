Muž pohoršoval v Rájci-Jestřebí ženy, tak ho vyfotily. Policisté hledají svědky

Kolář i jeho obhájce nakonec nevyužili ani třídenní lhůtu pro podání stížnosti ke Krajskému soudu v Brně. Šestadvacetiletý muž měl za to, že mu u blanenského soudu přitížily jeho předchozí tresty a soudkyně automaticky stranila policistům. V minulosti byl totiž už několikrát odsouzený převážně za majetkovou ale i násilnou trestnou činnost. „U minulého soudu byla řada pochybností. Jsem nevinný a chci spravedlivý proces,“ řekl ve středu v blanenské soudní síni Kolář.

K soudu přímo z vězení

Tam ho dopravila eskorta z vězení v Kuřimi, kde si trest za napadení strážníka nyní odpykává. Na svobodu se má dostat letos na začátku října. Při předchozím líčení tvrdil, že se strážníci chovali od začátku vulgárně a agresivně. Začátek zákroku si proto začal natáčet na mobilní telefon, který mu strážník Jan Süss vytrhl z ruky, stejně jako druhý přístroj, který si půjčil od známého. „Dostal jsem dvě rány a skončil na zemi v poutech. Pak jsem schytal ještě třetí úder. Měl jsem rozražený ret a vylomený zub,“ uvedl u soudu.

Verze vyslechnutých strážníků popisovala incident v úplně jiné světle. Konflikt měl vyprovokovat právě Kolář a také na Süsse zaútočit. „Chytil mě za rameno, otočil k sobě a snažil se mě druhou rukou udeřit do obličeje. Respektive ruka z nápřahu směřovala na obličej. Tento úder se mi podařilo vykrýt, i přesto, že byl velmi razantní. Pořád mě držel za rameno, přitom druhou ruku měl v pěst. Snažil se mě kopnout někam do oblasti nohou,“ nechal tehdy zaprotokolovat letovický strážník Süss.

Nový svědek

Odvolací soud Kolářův trest později snížil na polovinu. Možnost dovolání u ústavního soudu ale jeho tehdejší obhájce nevyužil. Nový Kolářův advokát Jan Paroulek nechal ve středu předvolat jako svědka Martina Rozbořila, který v době zmíněného incidentu bydlel poblíž. Měl figurovat v policejním spisu, ale vyslechnutý nebyl. K blanenskému soudu ho eskorta dopravila přímo z mírovské věznice. U soudu zaznělo, že mu Kolář nedávno poslal do vězení dopis, ve kterém ho žádal o pomoc se svědectvím. „Známe se od dětství. V kontaktu ale nijak extra nejsme. Za co teď sedí, nevím. Nejsem si vědom, že bych byl u nějakého incidentu s Kolářem,“ řekl Rozbořil.

Obhájce Jan Paroulek navrhoval, aby Kolářův mobilní telefon, na který točil začátek konfliktu, prozkoumal znalec. Policejní postup a manipulace s daty na zařízení se mu nezdály. „Znalec by měl určit, co na mobilu je a není. A jaká data z něj lze vytáhnout,“ poznamenal.

Kolář tvrdil, že stihl do zabavení prvního mobilu natočit asi dvacet třicet vteřin záznamu, na kterém ale byly jen vulgární útoky. Záznam podle něj zasahující strážník přímo na místě smazal. Z druhého telefonu stihl udělat jen několik rozmazaných fotek.

Lékařku nevyslechli

Velké pochybnosti měl i ohledně okolností lékařského ošetření a zprávy před jeho nástupem do cely předběžného zadržení. Obhájce Jan Paroulek navrhoval výslech lékařky, která odsouzeného muže ošetřovala. Zpráva se totiž o žádném viditelném zranění nezmiňovala. „Z předložené lékařské zprávy o zdravotním stavu obžalovaného, a dále ze svědectví zasahujících příslušníků Policie ČR vyplývá, že obžalovaný bezprostředně po svém zadržení neměl zjevně žádná zranění, nekrvácel,“ stojí v zápisu předchozího líčení.

K zamítnuti obnovy procesu soudkyně Michaela Zummerová dodala, že předvolaný svědek incident neviděl. Zmíněný mobilní telefon odsouzeného pak byl prověřený standardními policejními metodami. „Zachycená prvotní část celé událostí není předmětem skutku, za který byl obžalovaný odsouzen. A výslech lékařky? Mám za to, že není nový důkaz, který by vedl k jinému rozhodnutí. Vyplnila formulář k umístění do cely, vypracovala zprávu. Viditelné zranění by se v ní objevilo. Není žádný důvod k povolení obnovy řízení,“ dodala Zummerová.