Při vyšetřování asistoval policistům tajemník úřadu Petr Štika. „Pomáháme policii vyhledávat všechny doklady, které potřebuje. Jde o kontrolu dokumentů v elektronické i papírové podobě. Ale práce teprve začíná, takže k tomu nedokážu říci nic bližšího,“ řekl ve čtvrtek Štika. Úředníci dostali volno.



V devět ráno byla původně v plánu tisková konference k programovému prohlášení rady městské části. Radní ji zrušili.



V politických kuloárech se od rána šířilo, že se zátah týká radního a bývalého místostarosty Brna-středu Jiřího Švachuly z ANO. Podle serveru Seznam Zprávy zasahovali policisté i u něj doma. Politik má na starosti investice a správu bytových domů, je i členem dozorčí rady státního podniku ČD Cargo. Jeho telefonní číslo bylo ve čtvrtek nedostupné.



Redaktoři Deníku Rovnost oslovili i jeho spolustraníky. „Situaci můžeme komentovat až na základě oficiálních informací,“ uvedli v prohlášení Taťána Malá a Petr Vokřál.

Policejní zásah

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ve čtvrtek zasahovali na radnici Brna-středu a také v budově antimonopolního úřadu.

Radnice byla celý čtvrtek pro lidi uzavřená, úředníci dostali volno.

Policisté tam kontrolovali dokumenty.

Pryč z budovy museli kvůli vyšetřování i zaměstnanci antimonopolního úřadu.

Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej řekl, že jeho kolegové ve čtvrtek zasahovali na více místech České republiky. Potvrdil, že i v Brně. „Ale nebudeme konkretizovat přesná místa ani fyzické či právnické osoby,“ vzkázal Ibehej.



Podrobnosti nechtěl prozradit ani olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Podle neoficiálních informací se zásah týkal veřejných zakázek.



Policejní akce na úřadě nepřekvapila bývalého předsedu kontrolního výboru Brna-středu Bohumila Straku za TOP 09. „Špatné, neprůhledné zakázky bývalého vedení Brna-středu jsem opakovaně kritizoval. Dával jsem i podněty k antimonopolnímu úřadu. Vše vedla radnice pod vedením Žít Brno, které to má na svědomí, a ne Švachula,“ řekl. Podle něj jde zřejmě o korupci.



Bývalý starosta a nynější místostarosta Martin Landa to odmítl. „Máme oficiální nezávislý zdroj, zprávu organizace Oživení, která se systému zadávání veřejných zakázek za minulé volební období věnuje. I nezávislé audity, které hovoří o tom, jak to bylo,“ reagoval.



Policisté zasahovali také v budově antimonopolního úřadu v Brně. „Můžeme potvrdit policejní vyšetřování a všichni zaměstnanci s policií spolupracují,“ komentoval mluvčí úřadu Martin Švanda.



Podle serveru Novinky.cz detektivové podezřívají šéfa úřadu Petra Rafaje z korupce. Švanda se dalšího komentáře zdržel.