Podle zjištění Deníku bylo na těle mrtvého bodné zranění. „Zranění, o kterém mluvíte, nebudu komentovat. Na těle mohly být rány, které muž mohl utrpět už v minulosti, po pádu do potoka nebo i posmrtně. Pitvu jsme nechali provést, abychom vyloučili cizí zavinění,“ vrátil se v pondělí k víkendovému výjezdu policejní mluvčí David Chaloupka.

Ujišťoval, že jeho kolegové prověřovali všechny možnosti. „Předběžné závěry pitvy, které máme k dispozici, určily jako bezprostřední příčinu úmrtí jeho zdravotní indispozici a tonutí. Na písemné vyhotovení expertízy ještě čekáme,“ tvrdí mluvčí.

Dodal, že v současnosti nevedou vyšetřování v linii, že by se jednalo o závažný násilný trestný čin. „V tuto chvíli to podle informací, co máme, vypadá, že na mužově smrti nemá podíl další osoba. Samozřejmě prověřujeme jeho pohyb a časové období, které neštěstí předcházelo. Prověříme také záznamy z okolních kamer,“ reagoval Chaloupka na dotaz Deníku.

Na soutoku potoka Palava a řeky Svitavy našel svědek v sobotu ráno mrtvého muže

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Očití svědci uvedli, že policisté v sobotu na nábřeží pracovali několik hodin. Pročesávali okolní zeleň a také odpadkové koše. Mrtvý byl údajně bez bundy a peněženky.

„Park byl celý zapáskovaný a policisty jsem viděl prohledávat odpadkové koše i dost daleko od něj,“ řekl muž, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.

Podle prvotního zjištění Deníku měl mrtvý muž údajně velmi blízko k alkoholu a opakovaně se kvůli tomu ocitl v péči záchranářů. Ve zmíněném parku se často schází lidé z okraje společnosti a bez domova. Reportér v pondělí na místě několik z nich oslovil. Nikdo ale muže osobně neznal.

„V sobotu jsem šel brzo ráno z noclehárny na Starém Blansku. V potoce jsem viděl plavat něco nafouknutého. Popravdě jsem tomu nevěnoval pozornost. Myslel jsem si, že shora připlaval nějaký nepořádek. Šel jsem si do města pro papírky. Jak jsem se vracel zpátky, tak už bylo v parku plno policajtů. Ukazovali mi jeho fotku z občanky. Neznal jsem ho,“ sdělil zarostlý muž, který se představil jako Honza.

Na noclehárně podle něj zpráva o mrtvole na nábřeží vzbudila velký rozruch. „Mezi lidmi se povídalo, že se dva poprali a jeden druhého bodl šroubovákem. Co je na tom ale pravdy, nevím. Můžou to být jen fámy. Opravdu jsem ho neznal a nic víc k tomu nevím,“ dodal.

Na soutoku potoka Palava a řeky Svitavy našel svědek v sobotu ráno mrtvého muže. Podle policistů nezemřel násilím.Zdroj: Deník/Jan CharvátV podobném duchu mluvil i jeho starší kolega s batohem na zádech při cestě k nedalekým supermarketům.

Mluvčí záchranky Michale Bothová řekla, že posádka vyjížděla k osobě ve vodě bez známek života. Událost nahlásil kolemjdoucí svědek.

„Jednalo se o muže seniorského věku. Lékař konstatoval, že zemřel ještě před příjezdem záchranky. Nedalo se mu pomoct. Nikoho dalšího jsme v této souvislosti na místě neošetřovali,“ dodala mluvčí.