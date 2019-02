Mezi posledními byl i pětadvacetiletý mladík z Vyškovska, který řídil Audi A3 v Mikulově na Břeclavsku. „Alkohol před jízdou nepil, ale jeho test na užití drog byl pozitivní na pervitin a kokain,“ informovala ve čtvrtek o jednom z posledních případů policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.



V sítích silničních kontrol ale uvízli letos i mladší a dravější řidiči. „Rychlostí 146 kilometrů v hodině se řítilo Audi A6 s rakouskou registrační značkou po silnici I/53. Bylo to první únorový den po osmé hodině ranní,“ přiblížila Drahokoupilová jízdu osmnáctiletého mladíka Znojemskem.

O rok staršího řidiče dokonce policisté pronásledovali pomocí modrých majáků a nápisu STOP ulicemi Kyjova minulý týden. Strážci zákona ho dopadli poté, co vyskočil z auta a schoval se za keř. „Zjistili jsme, že mladík má platný zákaz řízení až do roku 2020. Navíc měl pozitivní test na amfetamin,“ sdělil hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník.



Podle jihomoravského koordinátora Besipu Pavla Čížka podobné počínání mladých řidičů nemůže nikdy dopadnout dobře. „Na zimní provoz se musí řidič připravit a obezřetně volit čas a trasu cesty. Konzumace alkoholu a dalších drog je v tomto období nepochopitelná, navíc při mládí a nezkušenosti jsou v kolizních situacích jejich reakce nepředvídatelné,“ varoval Čížek.



Loni zkontrolovali policisté na jižní Moravě 1031 řidičů pod vlivem drog, což bylo zhruba o sto méně než v roce 2017. „Ve většině případů se jedná o ovlivnění marihuanou a pervitinem,“ přiblížil policejní mluvčí Bohumil Malášek. Jak doplnila Drahokoupilová, se zvyšujícím se věkem si nezodpovědní řidiči dopřávají spíš alkohol.



Těmto lidem za volantem hrozí nejen, že přijdou o řidičák nebo dostanou pokutu. Soud je může také připravit o auto nebo poslat do vězení. Tak dopadl loni jedenadvacetiletý mladík, který přišel za své prohřešky na Hodonínsku o dvě auta. „Okresní soud ho odsoudil k půlročnímu nepodmíněnému trestu odnětí svobody,“ připomněl mluvčí policie Zámečník.



Jízda pod vlivem drog není levná záležitost. Přistiženému hrozí až padesátitisícová pokuta. Podle poslední výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je obvyklá cena gramu pervitinu tisíc korun, kokain stojí dvojnásobek.