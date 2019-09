"Žena za kasou na pachatelovu výzvu nereagovala, tak si několik tisíc korun vzal sám a z prodejny utekl," popsala událost písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Na místo činu vyjížděli policisté, kriminalisté i policejní psovod se služebním psem.

Pachatel byl asi 175 centimetrů vysoký, štíhlé postavy a oblečen byl do tmavě modré bundy, zelené mikiny s kapucí a tmavých kalhot. "Hlavu si maskoval látkou s otvory pro oči," uvedla mluvčí.

Kriminalisté pátrají po pachateli a prošetřují všechny okolnosti loupežného přepadení. "Máte-li k popisovanému případu jakékoli informace, neváhejte se na policisty obrátit. Kriminalistům by mohli pomoci také řidiči, kteří místem v uvedené době projížděli ve směru na průmyslovou zónu i do centra města, a mají ve vozidlech palubní kamery. Tyto záznamy by mohly k objasnění případu také pomoci," doplnila Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že je možné využít linku 158, případně kontakt přímo na písecké kriminalisty 974 235 325.