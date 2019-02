Brno - Jako tenisový zápas trval výslech finalistky tenisového Australian Open Petry Kvitové v úterý u brněnského krajského soudu. Asi hodinu a půl vypovídala o svém napadení z prosince 2016 v jejím bytě v Prostějově. Hovořila mimo soudní síň, aby se nemusela setkat z obžalovaným Radimem Žondrou. Ten obvinění od začátku procesu odmítá.

Výslech tenistky si vyžádala obhajoba. Muži za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až dvanáct let vězení. Kvitová při útoku utrpěla vážné poranění na levé ruce.



Žondra podle výpovědi tenistky zazvonil na zvonek jejího prostějovského bytu asi v půl deváté ráno. „Měla jsem od osmé do deváté napsáno, že může přijít dopingová kontrola," uvedla Kvitová. Muž jí přes interkom sdělil, že jde kvůli revizi kotle, který ale tenistka v bytě nemá. Poté jí oznámil, že přichází i kvůli teplé vodě.



Kvitová ho podle výpovědi pustila dovnitř. „Když vešel za mnou do bytu, řekl, že to tam mám hezký. Já řekla, že mám dvě koupelny, šli jsme do té velké. Chtěl po mně, abych zapnula teplou vodu, tak jsem ji zapnula, v tu chvíli jsem měla nůž zezadu na krku. Popadla jsem ho a chytila oběma rukama. Levou rukou jsem objala i čepel," uvedla Kvitová.



Když útočník čepel oddálil. Kvitová spadla na zem. „Křičela jsem, všude byla spousta krve. Mobil jsem měla na koberci a snažila jsem se ho nahmatat, on se ho snažil oddálit," popsala zážitek. Následně se jí podařilo vstát. Útočníkovi nabídla deset tisíc korun, které si vzal a odešel. Poté přivolala pomoc.

Že útočník, který na ni v bytě vytáhl nůž, je právě Radim Žondra, uvedla tenistka na rekognici u policie. Později Žondru údajně poznala i naživo na policii, kde právě jej určila, když stál mezi dalšími čtyřmi muži.



Kvitová s novináři hovořit nechtěla, ale vyjádření poskytl její mluvčí Karel Tejkal. „Petře se při výpovědi vrátily nepříjemné vzpomínky. Při odchodu ze soudu mi řekla, že teď už to pro ni definitivně skončilo. Jsme rádi, že tady Petra byla a zazněly její odpovědi. Odpovídala pevným a silným hlasem a zvládla to velmi statečně,“ řekl Tejkal.



Žondra vinu popírá. Tvrdí, že byl v době činu na stavbě v Napajedlích na Zlínsku. Momentálně je ve výkonu trestu kvůli jinému případu. „Nevím, co se tam odehrálo, protože jsem tam nebyl,“ řekl v úterý znovu u soudu.



Útok na Kvitovou označil za amatérský. „Ten člověk si nechránil ruce ani obličej, kdybych tam šel, tak bych na ty věci pamatoval,“ prohlásil Žondra.



Podle jeho slov byl dům Kvitové vzdálený asi čtyři sta metrů od policejní stanice. „Kdybych tam šel jen v čepici, rovnalo by se to sebevraždě,“ doplnil Žondra. Jeho obhájkyně Lucie Janovská Nejedlá odmítla v úterý případ komentovat.

Úterní soud pokračoval také výslechem dvou soudních znalců. Jedním z nich byl Jakub Dobiáš zabývající se soudním lékařstvím. Sdělil, že Kvitová utrpěla skupinu řezných poranění na levé ruce, která vznikla tahem a tlakem řezným předmětem. „Je reálné, aby to bylo jednostranně broušeným nožem. S kolegou preferujeme, že zranění vzniklo jednorázovým řezem,“ uvedl odborník. Řez tenistce přeťal některé nervy a šlachy. Po operaci marodila pět měsíců. Podle svých slov dodnes nemůže úplně propnout a natáhnout prsty.



Soudkyně Dagmar Bordovská soudní líčení odložila na středu, kdy mají zaznít výslechy dalších dvou svědků.