/VIDEO/ Dva případy nelegálního obchodování s drogami ukončili letos celníci na jihu Moravy. V prvním případě šlo o špatně označenou zásilku směřující do Rakouska. Protože dopravce nevěděl, kam přesně má balíček doručit, musel zásilku otevřít. O to větší překvapení pro něj bylo, že uvnitř našel dva sáčky se sušenou rostlinou o celkové váze přibližně tři čtvrtě kilogramu.

Razie a zatýkání podezřelého. | Video: Se souhlasem Celní správa ČR

Protože měl kurýr podezření, že by mohlo jít o drogy, kontaktoval celníky. Ti si zásilku převzali a rozjeli pátrání. „Podařilo se nám zjistit, že odesílatelem byl muž ze Znojemska,“ oznámila mluvčí celníků Lada Temňáková.

Následně celníci našli v mužově garáži komponenty pro "in-door" pěstírnu. „Při domovní prohlídce jsme pak ve sklepě rodinného domu objevili maskovaný vchod do zcela nové plně vybavené pěstírny, přibližně čtvrt kilogramu sušeného konopí a hotovost ve výši 165 000 korun,“ vyjmenovala mluvčí.

Muže zadrželi a předali policii. „Následně mu bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu hrozí peněžitý trest nebo trest odnětí svobody v rozsahu jeden rok až pět let,“ uvedla Temňáková.

Ve druhém případě se jednalo o muže, který už byl již za nelegální nakládání s drogami díky celníkům v roce 2021 odsouzený. Koncem ledna pak při kontrole poštovních zásilek přicházejících ze zahraničí celníci objevili balíček se sto třiceti tabletami léků, jež ale obsahovaly látku, která je zařazena na seznamu návykových látek a není možné s ní volně nakládat.

Celníci proto začali příjemce, kterým byl občan Spojeného království dlouhodobě pobývající v Brně, prověřovat. „Při závěrečné realizaci případu byl muž zadržen a umístěn do cely předběžného zadržení, v rámci domovní prohlídky celníci zajistili dalších 1600 tablet léčiva, komunikační a výpočetní techniku a další důkazní materiál dokládající mužovu trestnou činnost,“ popsala mluvčí celníků Lada Temňáková.

Protože hrozilo, že by se muž mohl vyhýbat trestnímu stíhání, případně by se pokusil vycestovat z České republiky, soud rozhodl o vzetí do vazby.

„Policie ČR mu sdělila obvinění z trestného činu, a protože byl za stejnou trestnou činnost v období posledních tří let již pravomocně odsouzen, hrozí mu tentokrát trest propadnutí majetku nebo trest odnětí svobody v rozsahu dva roky až deset let,“ uzavřela Temňáková.