„Auto si půjčil od svého kolegy z práce. Při jízdě se dostatečně nevěnoval řízení a při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjel mimo silnici. Zde narazil do kovového zábradlí mostu,“ popsala událost blanenská policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Aniž by auto jakkoli po nehodě zajistil, od něj muž odešel a klíče nechal v zapalování. „Vrátil se téměř po dvou hodinách. To už viděl na místě dopravní policejní hlídku, která nehodu prošetřovala. Následně se k činu doznal. Jelikož jevil známky požití alkoholu, provedli mu policisté orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem. Přístroj naměřil téměř dvě promile,“ uvedla mluvčí.

Muž tvrdil, že pil až po nehodě. „Poté, co byl vyzvaný k provedení lékařského vyšetření, se přece jen přiznal, že pil. Mělo jít o tři piva,“ doplnila Koryťáková.

Jak dodala, nebylo to poprvé, co tento řidič havaroval opilý. „Podobný scénář se opakoval již dvakrát. A to před měsícem a před dvěma lety,“ přiblížila mluvčí.

Při nehodě se nikdo nezranil. „Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun na autě a deset tisíc na zábradlí. Nezodpovědný šofér je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ řekla Koryťáková.