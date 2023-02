„Vše zpočátku vypadalo věrohodně. Prodejkyně komunikovala až do doby, než jsem předem poslala za objednané zboží peníze. To nedorazilo, paní přestala brát telefony a odpovídat na zprávy. Z dotyčné platformy mi pak poslali upozornění, že se podle všeho jedná o nepoctivého prodejce. Podala jsem trestní oznámení. Moc jsem nevěřila, že těch několik tisíc ještě uvidím, ale nakonec to díky policii pro mě dobře dopadlo. Poškozených bylo velké množství,“ sdělila Deníku Rovnost žena, která si přála zůstat v anonymitě. Redakce ji zná.