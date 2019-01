Jižní Morava - Domy ve tvaru golfových jamek, lesy a golfový areál na dohled. Idylku však narušuje soudní spor. Stavební firma, která pro developera v Kořenci na Blanensku stavěla část z deseti domů, ho dala k soudu.

A to kvůli nezaplaceným fakturám za odvedenou práci. „Vím, že tam je problém a developer neplatil za odvedenou práci. I na našem domě, který jsme převzali. Faktury za odsouhlasené práce jsme developerovi včas zaplatili. Myslím si, že spolufinancoval z utržených prostředků stavbu vlastního domu ve stejném místě. Namísto toho, aby zaplatil stavební firmě,“ řekl jeden z majitelů nových domů. Přál si zůstat v anonymitě.



Dům tam stojí kolem pěti milionů. Žalobu podala stavební firma MBL na společnost Kořenec Development. Podle jednatele MBL Zdeňka Franty se zatím jedná o částku necelých 400 tisíc a úroky z prodlení. Firma rozporuje mimo žalobu dalších několik set tisíc za provedenou práci. „V Kořenci jsme postavili čtyři domy zhruba za deset milionů. Dva na klíč jsme předali. U dvou staveb nám přestali platit, tak jsme skončili. Jejich jednání mi připomíná praktiky z devadesátých let. To mám přijet a strhat z domů obklady, které jsme udělali a které nemáme zaplacené?“ ptal se Franta. Dodal, že developer jeho firmě dluží právě za vnější obklady nebo rozvody vody.

Soud v předběžném opatření zablokoval developerovi v Kořenci tři pozemky s ornou půdou. „Soud dospěl k závěru, že návrh na nařízení předběžného opatření je důvodný,“ uvedla předsedkyně senátu Gabriela Hanáková.



Podle Franty případní zájemci o další domy v této lokalitě nemusí o soudním sporu, aktuálním zablokování pozemků a věcí s tím souvisejících, vůbec vědět. „Proto jsem se ozval. Mohli by mít problém,“ tvrdí muž.



Za projektem výstavby rodinných domů poblíž golfového hřiště v Kořenci stojí developerská a inženýrská firma Bomavet a realitní společnost Insyn Group, které zaštiťují právě Kořenec Development. Jednatel Kořenec Development Bohumil Oplatek se v úterý ke kauze odmítl vyjádřit a odkázal na pozdější schůzku.



Na Břeclavsku řešilo vedení Hustopečí potíže s dostavbou Centra volného času Pavučina. Projekt za bezmála třicet milionů korun se zastavil v polovině. „Hlavní dodavatel stavby měl problémy s plněním termínů. Kvůli neplacení s ním přestali spolupracovat někteří subdodavatelé. Proto jsme s tou firmou ukončili spolupráci,“ popsala starostka města Hana Potměšilová.



Hustopečští už na dostavbu Pavučiny vybrali jinou firmu, která se pustila do práce. Předpokládají, že stavbu v létě převezmou. Podle Potměšilové bude misto původních sedmadvaceti milionů stát třicet.