"Obžalovaného usvědčují otisky prstů a stopy DNA na místě hrůzného činu. K vraždě se přiznal své manželce s tím, že zabil dva lidi. Svěřil se s tím i vězni, který s ním sdílel celu ve vazbě. Vraždil v úmyslu získat majetkový prospěch a čin spáchal na dvou lidech, takže jsou splněny podmínky pro výjimečný trest," zdůvodnil soudce Michal Zámečník.

Podle něj obžalovaný, který šel do domku obětí pořádně posilněný vínem, pivem a rumem a dopřál si i marihuanu, nad smrtí dvou lidí nevyjádřil ani lítost. Ženě zasadil 98 bodných a sečných ran, poškozenému muži 38 ran nožem a sekerou. Z domku po vraždách uloupil tři tisíce korun, dřevěné hodiny, pistoli, náušnice a šperky. Doma pak spálil krví potřísněné šaty a také sekeru.

Třicetiletý Štaubert, otec pěti dětí, byl už v minulosti soudně trestaný za násilné a majetkové trestné činy. U soudu vinu popíral. "Nikde jsem vraždit nebyl, žádám o zproštění viny," prohlásil v závěrečné řeči.

Podle státního zástupce Petra Bejšovce obžalovaný lituje jen sám sebe. "Nemá žádný náhled na to, co udělal. Na místě nechal daktyloskopické stopy a svou DNA. Zcela nelogicky tvrdil, že ho na místě činu omráčil neznámý vrah, který pak prý spáchal dvě vraždy a nechal omráčeného obžalovaného na místě. Proč by ho ale nechal žít a nezbavil by se ho jako nepohodlného svědka? Proto navrhuji výjimečný trest pětadvacet až třicet let vězení," zněl návrh žalobce.

Obhajoba naopak žádala úplné zproštění obžaloby, protože soud rozhodoval na základě neúplného dokazování a získané důkazy k odsouzení podle obhájce nestačí.



Žalobce byl poté s výjimečným trestem spokojený. "Soud rozhodl zcela správně a věcně podle mého návrhu, a dal tak zadostiučinění příbuzným obětí, kteří byli v jednací síni," řekl Bejšovec.



Štaubertovi se naopak rozsudek nelíbil. "Nikdo z nich nemá svědomí," prohlásil, když ho eskorta odváděla zpět do cely na nádvoří krajského soudu. Jeho odvolání proti třicetiletému trestu bude řešit Vrchní soud v Olomouci.