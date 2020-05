Zločin se odehrál v kuchyni domku na podzim roku 2018. "Obžalovaná bodla poškozeného nožem s čepelí dlouhou čtrnáct centimetrů do pravé strany hrudníku. Poranila mu plíce. Příčinou smrti byl šok a krvácení do plic, hrudníku a plicní dutiny," uvedl státní zástupce Petr Bejšovec.

Obžalovaná důchodkyně se hájila, že jí manžel celý život podváděl, ponižoval ji a sprostě nadával. "Poznala jsem ho jako šestnáctileté děvče a zamilovala se do něj. Po dvou letech jsme se v roce 1971 vzali. On přede mnou nějakou dobu tajil, že pije. Pak se nám narodili dva synové a dcera a nastalo peklo. Dokázal vypít flašku rumu denně," vyprávěla u soudu se slzami v očích důchodkyně.

Alkohol však nebyl jeho jediná záliba. "Často se díval na pornografické kazety a DVD a onanoval u toho. Taky mě nutil, ať se dívám s ním," uvedla žena, souzená na svobodě.

Opírala se přitom o pultík s mikrofonem a vypadalo to, že se zhroutí. Soudce jí proto umožnil, aby ji její obhájce usadil vedle sebe. Na chvíli se zklidnila, ale během líčení života s manželem se znovu rozplakala. "Manžela vyhodili z práce. Našla jsem mu proto místo nočního hlídače u nás v mlékárně. Tam ale pil dál. A bylo to čím dál horší. Sekýroval mě den co den, na noční směnu do mlékárny si vzal flašku rumu a chlubil se, jak spal na půdě místo uklízení. Kradl tam tvarohy a másla a nosil to do stánku s tabákem, ale i do obchodu se zeleninou, aby měl na chlast," vypověděla.

Její muž jí podle ní bral peníze z důchodu a většinu z nich propil. "Pil pořád, den co den, týden co týden, opilý se válel na ulici. Ke konci už mu stačily jen dvě skleničky rumu, aby se dostal do rauše a stavu nepříčetnosti," popsala.

Děti matce nepomohly. Sotva dospěly, odešly z domu a k rodičům raději nejezdily. "Manžel nasekal i dluhy, celkem asi osmdesát tisíc. Nakonec jsem to nějak poplatila," uvedla obžalovaná.

Muž ji podle ní také podváděl. "Měl milenku, kterou si vodil i k nám domů. Souložili spolu na gauči. Pak jsem se dověděla, že chodí i za další ženou," řekla.

Soužití s manželem skončilo před dvěma roky v listopadu, kdy ho obžalovaná jednou bodla do hrudníku. "Neudělala jsem to s úmyslem. Nedokážu vám říct, jak se to stalo. Prostě se mi zatmělo před očima," vzpomínala důchodkyně.

Je podle svých slov připravená na jakýkoliv trest. "Nemám kam jít. Možná by mi bylo ve vězení líp," zakončila svou výpověď.