Jak celou kauzu s odstupem dvaceti let hodnotíte?

Jako těžko uvěřitelnou záležitost. Řidič kamionu dostal za pašování cigaret, ke kterému se nikdy nepřiznal, v roce 2000 tříletý trest. Z jedné třetiny si ho odseděl a pak byl podmínečně propuštěn. Spolujezdce pustili z vazby po dvou dnech. Česká spediční firma zanikla, majitel zemřel za podivných okolností. Možná to byl konkurenční boj nebo v tom jela nějaká mafie. Nevím. Každopádně můj klient byl jediný potrestaný. Řekové byli šťastní, že chytili ohlášenou rybu a tím to zhaslo.

Na dlouhých deset let. Ale jen zdánlivě…

Ano. V roce 2010 byl obrovský humbuk ohledně dluhů Řecka v rámci Evropské unie a byly na ně velké tlaky s tou situací něco dělat. A kauza českého řidiče kamionu dostala druhý rozměr. Řekové někde tento případ vyštrachali. Podle směrnice, která platila jen chvíli, měli možnost údajný celní dluh navýšit až na trojnásobek, což s radostí udělali a dopočítali k tomu úroky z prodlení. Po deseti letech, vše ex post. Na jejich celní správě to byl v roce 2011 první takový případ. Na českou ambasádu se tato informace o vyměření dluhu a překlad rozsudku dostaly až koncem roku.

Proč nebyl celní dluh vyměřen už v roce 2000, kdy byl řidič zadržen a započten do trestu?

Na to neumím odpovědět. Je to naprosto bizarní.

Podali jste odvolání?

Ano. Ale Česká advokátní komora nemá s Řeckem žádné oficiální vazby. Za pochodu jsme se tak seznamovali, jak to v řecké justici funguje. O lecčem, jak to tam chodí, vypovídá také fakt, že naše doporučené dopisy došly jen na jednu ze tří institucí. Na ambasádu. Zbývající dva, na celnici a k místnímu soudu, se prostě ztratily. Odvolání nám řecký soud zamítl. Museli bychom mít řeckého právníka, který by ho doručil v tom daném místě na podatelně na soud. A to je jen začátek. Obecně by se jednalo o služby v řádech tisíců eur. Kde je měl můj nemajetný klient, otec tří dětí vzít? Rady, tak si najměte řeckého právníka od lidí, kteří snídají kaviár, jsou mimo realitu.

Dluh začala po řidiči v roce 2014 exekučně vymáhat česká celní správa. Jaká je jeho výše nyní?

Je to přes čtyřicet milionů. Každý měsíc měl dluh narůstat o více než sto tisíc. Řidiči bylo z účtu exekučně strháváno kolem deseti tisíc měsíčně. Vymáhání bylo dočasně zastaveno. Podle mého je to naprosto likvidační a svým způsobem to nese znaky novodobého otrokářství. Nechápu, jak někdo může chtít zaplatit celní dluh po zaměstnanci. Jakoby byl vlastník nákladu. Řidič tak zůstává jediným potrestaným v této kauze. Jeho spolujezdec si podle mých informací po výměru celního dluhu sehnal řeckého právníka a měl by být ze všeho venku. Spediční firma neexistuje.

Co na to říká ministerstvo zahraničí a další instituce?

Jednali jsme s řeckým konzulem, zástupcem ombudsmana a dalšími. V současnosti nejsou u nás páky, jak se tomuto šílenému platebnímu výměru bránit. Muselo by se to řešit na úrovni Evropského parlamentu, potažmo Evropského soudu, pokud by byla vůle zástupců našeho státu. Nějaké přísliby jsou. Možná se do toho vloží ministerstvo zahraničí. Uvidíme. Naše celní správa je jen vykonavatelem řeckého požadavku. Ten říká plať a naši úředníci se nemají starat proč, ale aby dlužník platil. Na řidiče kamionu byla v Řecku před časem podána i další žaloba. O nezaplacení zmíněného celního dluhu. V podstatě byl odsouzený za stejnou věc dvakrát. Rozsudek nemáme ani po několika letech k dispozici.

Řecko je pověstné nejen liknavostí úředníků ale také rozsáhlou korupcí. Nebylo přece jen lepší zvolit cestu řeckého právníka?

Znovu opakuji, kde by řidič na to vzal peníze? Má obstavený majetek. Je však velmi zajímavé, že po zveřejnění kauzy jsem měl já i můj klient několik nabídek. Například z řad řecké komunity, která tady žije a má kontakty. Tito lidé nabízeli, že podobné věci umějí lehce vyřídit.