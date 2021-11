V pátek ve večerních hodinách proto vyrazila osmnáctka policistů, které doplnili čtyři strážníci, na kontroly řidičů na blanenské silnice, a také do barů a hospod.

„V první části akce se policisté zaměřili na silnici, kde bylo kontrolováno celkem osmapadesát řidičů. Hlídky vyřešily téměř čtyři desítky přestupků. Jeden řidič motocyklu řídil navíc bez řidičského oprávnění a pod vlivem drog. Porušení zákona se nedopustili jen řidiči, ale také tři chodci,“ shrnula mluvčí blanenských policistů Lenka Koryťáková.

Druhou část bezpečnostní akce zaměřili policisté především na kontroly prodeje a podávání alkoholu mladistvým pod osmnáct let věku. „Policisté zkontrolovali celkem čtyřiadvacet podniků, restaurací a barů na Blanensku. Kontrolováno bylo osmadvacet mladistvých. Dechové zkoušky na alkohol prokázaly tři podnapilé osoby mladší osmnácti let. Nejvyšší hodnota byla naměřena u čtrnáctileté dívky, a to jedno promile alkoholu v dechu,“ informovala Koryťáková.

Jak podotkla, o situaci spravili policisté zákonné zástupce dětí. „Provedli jsme šetření a zjišťujeme, jak se mladiství k alkoholu dostali. Případ nyní šetříme pro podezření ze spáchání přestupkového jednání. Informovali jsme také odbor sociálně právní ochrany dětí,“ doplnila mluvčí.

Hospodským, kteří nalijí alkohol mladistvým, hrozí až sto padesáti tisícová pokuta. „V případě, že se takového jednání dopustí vůči osobě mladší patnácti let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek,“ upozornila Koryťáková.