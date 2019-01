Boskovice - Boskovice – Nepříjemné chvíle zažila nejedna žena přímo v ulicích Boskovic. Od začátku listopadu se tam obnažoval neznámý muž. Některé z žen dokonce obtěžoval fyzicky. „Například je osahával přes oblečení,“ sdělila policejní mluvčí Iva Šebková.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Šmok

Nyní má však chlípník utrum. Pětadvacetiletého muže totiž v úterý zadrželi policisté, kteří spolupracovali s městskými strážníky.

„Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví,“ dodala Šebková s tím, že muž má na kontě další nekalost. Policisté totiž zjistili, že jezdil do Boskovic vozem, přestože má zakázáno řídit až do dubna roku 2012. Je tedy podezřelý z dalších dvou trestných činů. A to řízení bez řidičského oprávnění a maření výkonu úředního rozhodnutí.

Policisté vybízí svědky a další oběti chlípníkových útoků, aby se ozvali na linku 158 nebo přímo na Obvodním oddělení policie České republiky v Boskovicích. Je tam možné také zatelefonovat na číslo 974 631 730 nebo 725 777 908.