Očekává se, že mezi nimi budou i dosavadní odpůrci očkování. „Vakcína je vhodná pro všechny, včetně těch, kteří nedůvěřují modernějším mRNA vakcínám,“ říká ministr zdravotnictví. Novavax je totiž první schválenou proteinovou vakcínou. Na stejném principu se vyrábějí desítky let očkovací látky například proti žloutence či chřipce.

Navíc se jedná o vakcíny s výraznou českou stopou. Společnost Novavax sídlí v Bohumili u Prahy, kde se i očkovací látka částečně vyrábí. Na jejím vývoji se pak podíleli i čeští vědci. Co dalšího byste měli o nově schválené vakcíně Nuvaxovid vědět? Deník připravil základní přehled.

Zatím jen registrace

Zájemci o nově schválenou vakcínu Nuvaxovid od společnosti Novavax se zatím mohou „jen“ registrovat do centrálního registračního systému (webová adresa crs.uzis.cz). Očkovat se začne podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka až koncem února, kdy by měly statisíce objednaných vakcín dorazit.

Jediná proteinová vakcína

V Česku je v současné době schváleno celkem pět očkovacích vakcín proti nemoci covid-19. BioNTech – Pfizer a Moderna fungují na bázi moderní mRNA vakcíny. Johnson & Johnson a AstraZeneca se skládají z jiného viru, který byl upraven takovým způsobem, aby obsahoval gen pro produkci spike proteinu z viru SARS-CoV-2.

Naopak Nuvaxovid je vakcína proteinová. Jedná se o metodu odzkoušenou desítky let a například při očkování proti lidským papilomavirům,viru hepatitidy B (žloutence) a chřipky. „Tato technologie využívá laboratorního systému, kdy se vloží virový gen zájmu - zde spikový gen - do hmyzího viru a tím se infikují v laboratoři buňky, které následně vytvoří velké množství virového proteinu, a ten se následně extrahuje. Zatímco mRNA vakcíny vnáší do buněk předlohu pro syntézu bílkoviny, na níž náš imunitní systém reaguje, tato vakcína vnáší přímo kýžený virový protein v kombinaci s látkou (adjuvans), která zajišťuje lepší odpověď imunitního systému,“ vysvětluje rozdíly viroložka a členka skupiny MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické situace) Ruth Tachezy.

Účinnost proteinové vakcíny

I když je vakcína Nuvaxovid vyráběná „starší“ metodou, dosahuje stejné účinnosti jako modernější mRNA vakcíny, tedy kolem 90 procent. „Byť vakcíny působí jiným mechanismem, co do účinnosti jsou velmi podobné, mají stejný dopad. Finální efekt se příliš neliší,“ říká epidemiolog a vědecký pracovník věnující se zejména problematice imunizace a vakcín Roman Prymula.

Schéma očkování

Nová proteinová vakcína Nuvaxovid se očkuje ve dvou dávkách. Druhá dávka je pak aplikována s třítýdenním odstupem. Určená je pro lidi starší 18 let.

Nutnost posilující dávky kvůli mutacím

Stejně jako u ostatních vakcín proti nemoci covid-19 i u vakcíny od společnosti Novavax předpokládají odborníci kvůli zvýšení její účinnosti proti onemocnění covid-19 přeočkování třetí posilující dávkou. „Nedávno firma deklarovala vysokou účinnost proti variantě omikron po dvou dávkách dále zvýšenou podáním dávky třetí,“ říká viroložka Tachezy. Ta jedním dechem dodává, že proteinová vakcína by na tom měla být podobně v otázce odolnosti vůči mutacím koronaviru podobně jako mRNA vakcíny.

Nežádoucí účinky

Stejně jako u vakcín mRNA, i po této se mohou objevit nežádoucí účinky. Ty však během několika dnů odezněly. „Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest hlavy, pocit na zvracení, bolest svalů a kloubů, citlivost a bolest v místě vpichu, únava a celkový pocit, kdy se necítíte dobře. Postihovaly více než jednu osobu z deseti,“ píše na svém webu Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Možné kombinace jiných vakcín s Nuvaxovidem

Základní dvoudávkové schéma je doporučováno odborníky dodržet jednou vakcínou. V případě, že by to z nějakého důvodu možné nebylo, lze pak další dávku nahradit jednou z mRNA vakcín. Stejně tak i pro případnou posilující dávku. „Už během vývoje se na to dělaly klinické zkoušky. Výsledky zkříženého přeočkování s mRNA vakcínami Pfizer-BioNTech a Moderny byly velmi slibné,“ komentuje epidemiolog Prymula.

Vakcína pro popírače modernějších metod

Až půl milionu lidí v Česku by podle odhadu ministerstva zdravotnictví mohlo mít zájem o očkování proti nemoci covid-19 proteinovou vakcínou Nuvaxovidem. Mezi nimi mohou být i lidé, kteří vakcínu až doposud odmítali, a to především z nedůvěry vůči mRNA vakcínám.

Tu nabyli především z internetového prostředí, kde se šířily zprávy o nedostatečně otestované metodě a příliš rychle vyrobené a schválené medicíně. „Řada lidí si navodila názor, byť není verifikován, že mRNA vakcína může změnit nějakým způsobem genetickou informaci, nebo ji jinak poškodit. Proto je pro ně tato jiná vakcína jakési hypotetické nižší riziko těch změn,“ uvádí Prymula.