Telefon

Číst si v mobilu či tabletu v době, kdy ječas jít spát, není zrovna moudré. Modré světlo, které vyzařují, má totiž pro mozek varující účinek, potlačuje tak produkci hormonu melatoninu. Jeho hladina začíná stoupat několik hodin před spaním. Když je však tato fáze přerušena, změní se spánkové vzorce a vám se bude hůře usínat. Stejně tak kvalita spánku nebude zrovna valná. Nejlepší je si mobil do ložnice vůbec nebrat a uléhat třeba s knihou.

Káva, čaj, čokoláda

Vyhýbáte se před spaním pití kávy? Dobře děláte. Zapomínat byste ale neměli ani na další zdroje kofeinu, kterými jsou černý a zelený čaj a překvapivě také čokoláda. Vynechat byste je měli už po čtvrté hodině odpolední. Kofein je stimulant, který prodlužuje čas potřebný k usnutí a zkracuje délku spánku. Pokud toužíte po horkém nápoji, dejte si raději bylinkový čaj, cikorku, meltu nebo teplé mléko.

Pozdní večeře

Jíst těsně před spaním se nedoporučuje, protože s nacpaným žaludkem se hůře usíná. Tělo potřebuje potravu alespoň částečně strávit a pak je připraveno jít na kutě. Ale i když si dáte večeři v sedm, můžete mít problém. To v případě, že se jedná o příliš tučné jídlo. Organismus ho bude trávit i během spánku a vy budete mít těžké sny. Po pytlíku slaných chipsů zase budete mít žízeň, budete v průběhu noci pít a také častěji chodit na záchod. Nejlepší je lehká večeře, vhodná jsou libová masa, ryby, šunka, zelenina, luštěniny. Ani porce by neměla být příliš velká.

Alkohol

Po alkoholu se dobře usíná, po pár skleničkách často padnete do postele jako podťatí. Jenže zatímco spíte, organismus ho musí zpracovat a odbourat. Spánek je tedy mělčí a přerušovaný. Alkohol narušuje hlavně snovou fázi, tzv. REM, která je důležitá k regeneraci. Když už se neprobudíte rovnou s kocovinou, možná procitnete v brzkých ranních hodinách a už nebudete moct usnout. Kvůli alkoholovému omámení se také nejspíš nebudete v noci převracet, což je za normálního stavu přirozené. Ráno vás tedy nejspíš čeká i ztuhlost svalů a bolesti zad. To jsou dobré důvody si těch pár skleniček před spaním odpustit, ne?

Světlo

Většina lidí spí ráda ve tmě, snad kromě dětí, které vyžadují rozsvícenou lampičku zahánějící zlé duchy. Zvláště ve městech proto pečlivě zatahují žaluzie a závěsy, aby do ložnice nepronikalo pouliční osvětlení. Pak vás ale neprobudí přirozené denní světlo v ranních hodinách, což je pro náš organismus nejpřirozenější. Pokud nemusíte vstávat podle budíku ještě za tmy, nechte si mezi závěsy malou škvíru pro jitřní rozbřesk.

Sport

Večer není pro cvičení ideální, ani pro posilovnu, ani pro běh. Sport organismus rozpumpuje, že ho jen stěží zpomalíte. Před spaním musíte „vychladnout“, jinak se v posteli budete převalovat a bude trvat, než usnete. Lékaři mluví minimálně o dvou hodinách klidu. Pokud bez sportu večer nemůžete být, zkuste jógu.

Horká koupel

Mnozí si myslí, že horká koupel je před spaním nejlepší. Není to úplně tak. Lékaři spíše doporučují teplou sprchu než horkou vanu, která vás rozpumpuje. A neměla by proběhnout těsně před odchodem do postele, spíše hodinku předtím.

Stará matrace

Tak schválně, jak starou máte matraci? Pokud je jí více než deset let, pak je na čase přemýšlet o nové. I matrace totiž stárne, víte, kolik hodin jste na ní už proleželi? Vznikají hrboly, tlačí do zad, je prohnutá, má vyleželé důlky. Nezasloužíte si lepší? Vždyť v posteli proležíte více než čtvrt života.

Horko

Ne každý má to štěstí spát v klidu při otevřeném okně. Svěží noční vzduch, pokud nepanují zrovna letní vedra, je pro spánek ideální. Nejlepší je teplota mezi 16 až 19 stupni Celsia, zhruba o 3 až 4 stupně méně než v ostatních místnostech. Dobrá zpráva je, že pokud je teplota nižší než 18 stupňů, organismus během spánku spaluje více kalorií a zabraňuje i ukládaní nadbytečného tuku.

Hádky

Pokud jdete spát rozhádaní, nejspíš se budete dlouho převalovat, než zaberete. A když už usnete, v noci se možná probudíte. Pak budete zírat do stropu a přemýšlet, co jste měli říct a neřekli. Takže, chcete-li se hádat, zkuste to raději ráno, nebo se před odchodem do postele usmiřte.

Chrápání

Dokáže rozložit i klidné manželství. Když nepomáhají ucpávky do uší, mlaskání či přetáčení ze zad na bok, nechrápající polovička se uchýlí k drsnějším metodám, jako je zašitý tenisový míček do zad pyžama, zalepený nos nebo nejrůznější kapky či spreje. Když nepomůže ani laserová operace, zbývají oddělené ložnice. Na druhou stranu, ani chrápající jedinec nespí dobře. Jednak do něj jeho partner celou noc šťouchá, ale i bez toho je jeho spánek narušený, v krajním případě u něj může dojít ke spánkové apnoe, která je životu nebezpečná.

Šlofík po obědě

Kupodivu není na škodu. Pokud se cítíte unavení, klidně si ho dopřejte. Ale měl by trvat maximálně 20–30 minut. Pokud spíte hodinu a víc, můžete se dostat do fáze hlubokého spánku, čímž si narušíte nejen zbytek dne, ale také noc.