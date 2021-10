Zvýšený krevní tlak neboli hypertenze se vyskytuje častěji u mužů, nevyhýbá se však ani ženám. Asi v 90 procentech případů nelze nalézt zřejmou příčinu, a to pak hovoříme o esenciální („základní“) hypertenzi. Zbytek případů tvoří stav způsobený nějakou další chorobou, např. onemocněním ledvin nebo štítné žlázy.

V případě genetické zátěže se vysoký tlak může objevit už u náctiletých. Tyto případy by měla odhalit pravidelná preventivní prohlídka a většinou je nutné okamžitě začít s léčbou.

Riziko hypertenze leckdy vzniká již během nitroděložního vývoje, pokud měla matka nedostatečnou a nesprávnou výživu. Důsledkem bývá nízká porodní váha a snížená pružnost cévních stěn.

Strašák jménem sůl

Nadměrný přísun soli figuruje mezi nejvýznamnějšími rizikovými faktory vzniku hypertenze. Omezit solení je v každém případě vhodný krok, opravdu nebezpečná je však jen pro lidi, kteří trpí přecitlivělostí na sůl. To znamená, že jejich tlak po požití většího množství soli prudce stoupne. Tito lidé jsou vystaveni většími riziku úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, a to dokonce i v případě, že se jejich běžný krevní tlak pohybuje v normálních hodnotách. Citlivost na sůl je možné pod lékařským dohledem otestovat pomocí neslané diety.

U dětí s nízkou porodní hmotností se v dospělosti častěji vyvíjí hypertenze spolu s obezitou, zvýšením krevních tuků a přecitlivělosti na inzulin (která předchází vzniku cukrovky). Tyto příznaky jsou společně známy jako metabolický syndrom nebo syndrom X. Pravděpodobnost hypertenze později v životě zvyšuje například vysoký tlak v těhotenství.

Častou příčinou vysokého tlaku je genetika, nemalou měrou k němu však přispívá i nezdravý životní styl. Kouření, nadměrné pití alkoholu, sedavý způsob života, obezita a stres, to vše jsou faktory vedoucí k vyššímu riziku hypertenze. Jak stárneme, dochází navíc k tuhnutí a ztrátě pružnosti tepenných stěn.

Vysoký tlak nebolí a to je jeho největší záludnost. Lidé o něm často ani nevědí. Když se pak konečně projeví, následky mohou být fatální. Hypertenze zvyšuje riziko mrtvice (takzvaně malé mrtvice – prchavého záchvatu nedokrevnosti mozku) nebo nedokrevnosti srdeční svaloviny (projevu ischemické choroby srdeční), někdy i onemocnění ledvin.

Vysoký tlak lze zjistit pouze jeho měřením. Praktický lékař by vám měl změřit tlak při každé preventivní prohlídce nebo si můžete tlakoměr pořídit domů.

Jak se měří a léčí?

Krevní tlak je určován dvěma hodnotami – systolickou (tlak krve vstupující ze srdce do aorty) a diastolickou (tlak krve při uvolnění komor mezi dvěma srdečními stahy). Jako normální se udává krevní tlak (TK) kolem 140/90 mm rtuťového sloupce.

Je dobré vědět, že tlak každého člověka se mění s věkem. Zhruba lze říct, že systolický tlak (vyšší hodnota) se rovná vašemu věku + 100. Samozřejmě nejde o přesnou hodnotu, ale orientačně vám bude stačit. Krevní tlak se mění také podle způsobu výživy, váhy, emocí a stupně uvolnění v době měření.

Relaxační cvičení proti vysokému tlaku

1. Položte se na záda s nohama mírně od sebe, ruce mějte podél těla a dlaně obraťte vzhůru.



2. Začněte prsty u nohou a pomalu pokračujte nahoru až k obličeji – postupně zvolna napínejte a uvolňujte svaly na jednotlivých částech těla.



3. Když jste tímto způsobem procvičili všechny svaly, klidně ležte a odpočívejte po dobu asi pěti minut.

V čekárně u lékaře se často projevuje tzv. syndrom bílého pláště, proto je lepší, když máte možnost se před měřením trochu zklidnit. Řešením je domácí měření, které si budete pravidelně zapisovat a jeho výsledky konzultovat s lékařem.

Vysoký tlak je většinou nutné řešit medikací. Může chvíli trvat, než se podaří vyladit vhodnou kombinaci léků, neboť odpověď každého organismu je značně individuální.

Máte-li jen mírnou hypertenzi, můžete spolu se svým lékařem dospět k názoru, že ji není nutno léčit podáváním léků, ale že postačí radikálnější změna způsobu života včetně přírodní léčby.

I v případech těžší formy hypertenze, kdy se lze těžko obejít bez účinných klasických léků, mohou některé z přírodních prostředků léčbu podpořit. Samozřejmostí by měla být změna životosprávy.

Jak na prevenci?

Vývoji vysokého krevního tlaku můžete pomoci snižováním většiny rizikových faktorů. Pravidelně a intenzivně cvičte, nekuřte, jezte zdravou stravu a vyhýbejte se většímu množství alkoholu. Zbavte se nadváhy.

Snížení váhy je zvláště důležité, trpíte-li obezitou typu „jablko“, tedy s nadbytečným tukem nahromaděným spíše uprostřed těla než na hýždích a stehnech. Míra v pase větší než 94 cm u mužů a 81 cm u žen může riziko hypertenze mírně zvyšovat. Nad 100 cm u mužů a 90 cm u žen se riziko zvyšuje významněji.

Při stresu, hněvu, úzkosti a jiných negativních emocích se vylučuje do krve adrenalin, který působí na zvýšení krevního tlaku. Proto se naučte techniky zvládání stresu, abyste se dokázali udržet v klidu.

Naopak pocity štěstí a uvolnění mají sklon tlak snižovat. Víte, že podle některých studií je krevní tlak lidí, kteří mají doma zvířecího mazlíčka, nižší než tlak těch, kteří žádné zvířátko doma nemají?

Správný jídelníček

Denně jezte nejméně pět porcí zeleniny a ovoce. Dodají vám důležité nutriční látky, například vitamin B6 a C, hořčík a draslík, jež jsou nezbytné k udržení zdravých cév a správné činnosti srdce. Zelenina a ovoce rovněž poskytují vlákninu a přírodní salicyláty, které podobně jako syntetický aspirin mohou snižovat riziko infarktu vznikajícího jako důsledek hypertenze.

Pokud potřebujete zhubnout, dodržujte správnou a zdravou redukční dietu kombinovanou s každodenním cvičením. Třikrát týdně jezte tučné ryby. Obsahují omega3 mastné kyseliny, které snižují krevní tlak.

Omezte příjem tuků, zvláště nasycených (živočišných), a jezte dostatek potravin s obsahem nenasycených mastných kyselin (ryby, ořechy, semena a olivový či slunečnicový olej lisovaný za studena). Jezte více potravy bohaté na vápník, například netučné mléčné výrobky.

Omezte solení a vynechte z jídelníčku průmyslově zpracovávané potraviny, které jsou často velmi přesolené. Až 90 procent příjmu soli u člověka pochází z chleba, bramborových lupínků a uzenin. Slanou chuť lze částečně nahradit přidáváním bylinek. Vyškrtněte navždy potraviny ochucené glutamátem sodným, jako jsou instantní polévky nebo čínský fastfood.

Výrazně omezte kofeinové nápoje, protože kofein může přispívat k zvýšení tlaku. Každý den jezte česnek, ideálně syrový. Pokud vám „nevoní“ nebo jdete do společnosti, nahraďte ho tabletami či tobolkami. Allicin obsažený v česneku rozšiřuje cévy.

Co dokáže hloh obecný (Crataegus laevigata)



Hloh posiluje a prokrvuje srdeční sval, uklidňuje a povzbuzuje činnost srdce, odstraňuje silné bušení a arytmii, rozšiřuje věnčité tepny, výrazně zlepšuje a stabilizuje srdeční činnost a blahodárně působí při angině pectoris. Kromě toho reguluje krevní tlak, odstraňuje vápenaté usazeniny v cévách (ateroskleróza), čímž zlepšuje krevní oběh.



Lidová medicína zdůrazňuje, že s jeho užitím musíme být trpěliví, jelikož hloh působí dobře, ale velmi pomalu. Jeho příznivé účinky se projevují až po několika týdnech, někdy i měsících, během nichž je třeba jej užívat pravidelně a bez přerušení.



Hložinky (plody) se dají sníst i syrové, ale často se používají na přípravu rosolů, džemů, sirupů a vína, nebo se přidávají do brandy. Jsou dužnaté a mají jemnou chuť. Jedlé jsou také okvětní lístky, stejně jako mladé listy trhané na jaře, a přidávají se do salátů.



Kůra by se měla sbírat na jaře a lze ji používat čerstvou nebo sušenou. Drobné červené plody (hložinky) se trhají ve zralém stavu od srpna do listopadu.



Čaj z hlohových květů:

Jednu lžíci sušeného květu hlohu zalijete čtvrt litrem vroucí vody, necháte odstát pět minut a scedíte. Pijte dvakrát denně. Čaj je nahořklý, ale snadno chuti přivyknete. Zkuste jej přisladit třeba medem nebo cukrem. Kdo často nemůže usnout, má večer vypít šálek hlohového čaje, nejlépe s medem. Takový nálev pomáhá i při celkové únavě, nedostatku energie, závratích, dušnosti, pocitech strachu a nervozity.



Džem z plodů:

Na 1 kilogram plodů hložinek vystačíte s jedním citronem a půl kilem medu. Plody zalijte půl litrem vody a vařte na mírném ohni doměkka. Rozšťouchejte, propasírujte přes síto, přidejte citronovou šťávu a na mírném ohni zahřívejte, dokud nevznikne džem. Ještě horký ho plňte do čistých skleniček, uzavřete a nechte vychladnout víčkem dolů.