V Česku byly potvrzeny první tři případy. Co to znamená pro Čechy?

Vůbec nic se nemění. Všichni pacienti jsou v péči lékařů a důvod k panice není.

Na tiskové konferenci zaznělo, že jeden z pacientů měl příznaky už od 26. února a byla mu nařízena karanténa. Protože se ale jeho stav zhoršoval, přišel na vyšetření do Nemocnice Na Bulovce. Teoreticky tedy mohl cestou někoho dalšího nakazit…

Já k tomu sice prozatím žádné detailní informace nemám, ale tento postup určitě není v pořádku. K pacientovi měli vyrazit domů na vyšetření zdravotníci. Tento systém vyšetření bude nastartován už příští týden. (Po vydání rozhovoru bylo upřesněno, že pacient do nemocnice nedorazil sám, nýbrž byl odvezen sanitkou - pozn. red.)

Další potenciální nakažená dívka, která do Česka cestovala spolu s potvrzenou pacientkou s USA, prozatím pozitivně v testu nevyšla, ale má také příznaky nemoci. Dá se tedy očekávat, že bude také nakažená koronavirem? Kolik lidí odhadujete, že není ještě podchyceno?

To teď bohužel nejsem schopen odhadnout. Hygienici právě teď intenzivně zjišťují veškeré kontakty nemocných s dalšími lidmi a nařizují případná další opatření.

Jak takové šetření hygieniků vypadá?

Většinou se kontaktují rodinní příslušníci, se kterými byl nakažený v kontaktu. Pokud cestoval v nějakém dopravním prostředku nebo jedl v nějaké restauraci, kontaktují se i tato zařízení.

Mění se něco na opatřeních, která Česko zavádá kvůli pandemii koronaviru?

Prozatím zůstává všechno tak, jak bylo doposud. Není důvod k žádné plošné karanténě, jde prozatím o izolované případy. Protože jsme v Schengenu, nemůžeme zavřít hranice. Nemá smysl ani kontrolovat lidem na hranicích teplotu, protože řada nakažených vylučuje a šíří virus i bez klinických příznaků, jako je právě teplota. Běží tedy spíš informační kampaň - snažíme se o to, aby lidi, kteří byli v nějaké rizikové oblasti, nahlásili svůj pobyt na hygienické stanici, abychom na ně měli kontakt pro případ nutnosti.

Jak se budou případně měnit opatření, pokud bude přibývat nakažených?

Prozatím opravdu není důvůd k žádné panice. Pokud by došlo k nějakému výraznějšímu šíření nákazy, tak je připravena samozřejmě Bulovka, která se na takové případy přímo specializuje, a vojenská nemocnice v Těchoníně. Pokud by bylo případů opravdu hodně, pomohou i fakultní nemocnice. Lze také uzavřít celá města i obce, jak je tomu v severní Itálii. I to umožňují české zákony. Spolupracovala by na tom policie i armáda.

Proč se virus tak rychle šíří?

Je tady několik problémů. První je, že se virus může přenášet nikoliv jen kapénkovou infekcí, ale nachází se i ve stolici a moči pacientů. Problém tak může nastat třeba i v případě, že si někdo zapomene jednou umýt ruce. Obrovský problém je navíc v tom, že řada nakažených lidí nemá žádné klinické příznaky. Tito lidé jsou přitom infekční a mohou virus vesele šířit dál. Inkubační doba se také u různých lidí liší - může trvat od dvou dnů do 27 dnů. I takový případ je zaznamenán, i když není zřejmé, jestli se daný pacient nenakazil dvakrát. Po celou tuto dobu mohou lidé koronavirus nosit v těle a rozsévat dál. Navíc se ukazuje, že se virus do okolí šíří, i kdy jsou pacienti už v rekonvalescenci, tedy po zaléčení. Jde o takzvané chronické vylučování viru.

Co to znamená?

Především vážný problém, protože doba rekonvalencence je u koronaviru poměrně dlouhá. Zatímco u chřipky je to sedm dní, u koronaviru dosavadní případy ukazují, že to může trvat i tři týdny. Virus má tedy hodně času k tomu, aby se šířil dál. Jsou to ale zatím spekulace, studie se prozatím konaly jen na velmi omezeném vzorku pacientů.

Zmínil jste, že se nějaký pacient nakazil dvakrát. Platí tedy, že když člověk infekci prodělá, nezískává imunitu?

Prozatím nemáme dostatek informací, ale ano, je možné, že se lidé mohou tímto typem viru nakazit opakovaně.

Zaznamenala jsem, že nákaza nepostihuje jen dýchací cesty, ale i další orgány. Je možné, že virus napadne ledvinu i takovým lidem, kteří neměli viditelné klinické příznaky, jako je například kašel?

To je démonická otázka, na kterou také prozatím nemáme odpověď. Víme, že nemoc nepostihuje jen dýchací cesty, ale i ledviny a srdeční sval. To je pravda. Nelze ale s jistotou říct, jestli virus může takto zkomplikovat zdraví jen těm lidem, kteří mají během nákazy koronavirem klinické příznaky, nebo i těm pacientům, kteří nákazu prodělali bez zjevných klinických příznaků. Tyto informace zatím nemáme.

Kteří lidé jsou nejohroženější?

Jde hlavně o chronické pacienty, kteří jsou nějak hendikepováni jinou nemocí - například srdeční chorobou nebo diabetem. Prozatím to vypadá tak, že těžší průběh nemoci zažívají starší lidé.

Co když jsem na dovolené v Itálii či jiné postižené oblasti? Jak se mám po návratu do Česka zachovat?

Doporučujeme kontaktovat oblastní hygienickou stanici, která na základě poskytnutých informací zhodnotí, co dál.

Pokud bych měl teprve do nějaké takové oblasti teprve jet, měla bych si to rozmyslet?

Ano. Rozhodně doporučujeme, aby teď lidé do takových oblastí nevyráželi. Jednak se vystavují riziku nákazy, jednak hrozí, že se ta oblast zavře a já minimálně týden až dva tam zůstanou. Pokud už v nějakém takovém místě jsou, měli by se stranit míst, kde jsou nakupeni lidé a dokonale si mýt ruce.

Mohou se lidé nakazit tím, že přijdou do kontaktu s předměty, které předtím používali nakažení lidé?

Byť bylo publikováno, že tento typ koronaviru může přežít řádově dny, tak na předmětech s hladkým a suchým povrchem vydrží jen několik hodin. Například na madlech v dopravních prostředcích, kde je vlhčí prostředí, ale může virus přežívat o něco déle. Tam se tedy můžete nakazit. Je proto nutné, aby si lidé myli ruce a používali různé alkoholové dezinfekce.